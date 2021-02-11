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Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar

Güncel 11.02.2021, 09:40
Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar
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Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metreyi bulan kar kütleleri dikkat çekiyor.