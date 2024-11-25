Kurulduğu 2014 yılından bu yana Renault Trucks araçları kullanan ARCLOG Lojistik, yeni yatırımı ile filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. 100 adet Renault Trucks T 480 çekici alımıyla ARCLOG, sürdürülebilir iş birliklerinde kararlılığını gösteriyor.

ARCLOG Lojistik’in yeni araçları Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çelik’e Renault Trucks Uluslararası Araç Satış Direktörü Jean-Bapdiste Mutel ve Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine tarafından teslim edildi. Törene ayrıca Renault Trucks Ticari Direktörü Özgür Fırat, Filo Müşterilerinden Sorumlu Ülke Müdürü Cihan Kayan, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer katıldılar.

ARCLOG Lojistik’in 10 Yıllık Başarılı Yolu ve Yeni Yatırımları

ARCLOG filosunun Renault Trucks ile marka değişim sürecinin devam ettiğini belirten ARCLOG Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, şirketin büyüme hedefleri ve filosunu güçlendirme yolundaki kararlılığını vurguladı. Arabacı; “ARCLOG, son 5 yıldır düzenli olarak yüzde 20-25 oranında büyüme kaydediyor. İstanbul’da ikinci şubemizi ve Edirne’de yeni şubemizi hizmete sunduk. Yüzde 40 otomotiv, yüzde 10 gıda, yüzde 10 makine sanayi olmak üzere farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Son dönemde profil, alüminyum ve kimya sektörlerinde de iş hacimlerimizi artırdık. Avrupa'daki taşımacılık faaliyetlerimizde ise Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya hatlarına ciddi yatırımlar yaparak organizasyonumuzu genişlettik. Bu doğrultuda araç parkımızı yine Renault Trucks çekiciler ile güçlendirmeyi tercih ettik” dedi.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise teslimat sırasında yaptığı açıklamada; “Sürdürülebilir büyüme hedefleri ve başarılı yatırımları ile ARCLOG, sektördeki örnek teşkil ediyor. Devam eden istikrarlı iş birliğimiz sayesinde ARCLOG’un gelecekteki başarılarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman organizasyonunu ve hizmetlerini geliştiren ARCLOG Lojistik’in gelişmiş araçlarımız kadar satış sonrası hizmetlerimiz ile yanlarında olup çözüm ortaklığımızın sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Koçaslanlar Otomotiv’e de bu süreçteki eşsiz katkılarından dolayı teşekkür ederiz” şeklinde açıkladı.

Yakıt Tasarrufunda Fark Yaratıyor

Fahrettin Arabacı, Renault Trucks’ın yakıt tüketiminde gösterdiği tasarrufun artık sektörde kabul görmüş bir gerçek olduğunu belirtti; “Filomuzda kullandığımız Renault Trucks T 480 çekicilerimizi, aynı konfigürasyonlara sahip farklı araçlarımız ile kıyasladığımızda yakıt tüketimi farkını görüyoruz. Renault Trucks çekicilerimiz ile en az 2 puanlık tasarruf sağlıyoruz. Tabi ki bu araç tercihimizin arkasındaki önemli nedenlerden biri.”

Renault Trucks Excellence Paketi ile Verimlilik Artışı

ARCLOG, araçlarının bakımını Renault Trucks’ın Excellence Bakım Sözleşmesi ile yaparak operasyonlarının kesintiye uğramamasını sağlıyor. Bu bakım paketi, ön görülmeyen bakım-onarım risklerini azaltarak maliyet ve zaman tasarrufu sunuyor. Arabacı; "Araç alımlarımızda her zaman Excellence paketini tercih ediyoruz. Böylece düzenli planlamalar ile araçları kullandığımız sürece iş gücü, maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Öte yandan özmal filomuzu düzenli olarak yeniliyoruz. Filomuzda araç yaşımızı neredeyse 2 yıla düşürdük. Araçlarımız genç olsa da ikinci el değerlerini korumaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda Renault Trucks satış sonrası hizmetlerinin ve Koçaslanlar Otomotiv'in de büyük desteğini alıyoruz" diye belirtiyor.

ARCLOG, Renault Trucks’ın sunduğu toplam çözümler kapsamında araç alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) avantajlarından faydalanıyor. Aynı çatı altında sunulan finansman paketleriyle filo yatırım süreçlerini hem pratik hem de hızlı şekilde çözümlüyor.