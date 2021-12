İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYA İKİNCİSİ: TÜRKİYE’NİN GURURU

New York merkezli Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği “World’s Best Awards 2021” anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Travel and Leisure dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı. İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Havalimanı’nın ardından 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı. DÜNYANIN EN İ Y İ İLK 10 HAVAL İMANI Ankette ilk 10 sırada yer alan havalimanları şöyle sıralandı:

1- Singapur Changi Havalimanı

2- İstanbul Havalimanı

3- Güney Kore Uluslararası Havalimanı

4- Dubai Uluslararası Havalimanı

5- Katar Hamad Uluslararası Havalimanı

6- Tokyo Uluslararası Havalimanı

7- Hong Kong Uluslararası Havalimanı

8- Japonya Narita Uluslararası Havalimanı

9- İsviçre Zürih Havalimanı

10- Japonya Osaka Uluslararası Havalimanı

ANKETTE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Ankette “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

CONDE NAST TRAVELER ANKETİNDE DE İKİNCİ SEÇİLDİ

Travel and Leisure dergisinin “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli yayın gruplarından Conde Nast’ın hazırladığı “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesinde de ikinci oldu. Condé Nast Traveler’ın okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Tokyo Narita (NRT), Seul Incheon (ICN), Doha (DOH), Dubai (DXB), Marakeş (RAK), Atina (ATH), Zürih (ZRH), Londra Heathrow (LHR) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur (SIN) Havalimanı’nın ardından listeye 2. sıradan girdi. Merkezi New York ve Londra’da bulunan Condé Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika ve Latin Amerika, Rusya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteriyor.

11 AYDA 33 MİLYON YOLCU, 251 BİN UÇUŞ

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nı, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 33 milyon 125 bin 111 yolcu kullandı. 11 aylık sürede 251 bin 820 uçuş icra edildi. ‘AVRUPA’NIN EN İ Y İ S İ’ SEÇ İLD İ Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle büyük bir sınavdan geçtiği dönemde almış olduğu proaktif önlemler, Avrupa’nın yolcu sayısında en büyük havalimanı olması ve yatırımlarını yavaşlatmadan devam ederek kanıtladığı kurumsal dayanıklılığıyla sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), ‘17th ACI Europe Awards’ kapsamında İstanbul Havalimanı’nı 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödüllerine layık gördü.

BU YILIN KRİTERLERİ: DAYANIKLILIK VE İLHAM

Geçtiğimiz dönemde iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi ile ‘Net Zero 2050” hareketini de başlatan ACI, “Avrupa’nın En İyi Havalimanı”nı seçmek için bu yıl standart ödül kriterlerine ‘Dayanıklılık ve İlham’ı ekleyerek, değerlendirmelerinde Covid-19 iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik alanında yapılan ilham verici çalışmalara odaklandığını açıkladı. Yeni düzende iş yapış modelini dayanıklılık üzerine kuran İstanbul Havalimanı, çevikliği sayesinde, hata payını en aza indirecek şekilde karar alma mekanizmalarını işletmesiyle farkını ortaya koydu. Dünyanın çok büyük bir sınav verdiği Covid-19 pandemisinde havacılık sektörü negatif etkilerin en fazla hissedildiği sektörlerin başında gelirken, İstanbul Havalimanı kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve ticaretin olabilecek optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla takdir kazandı.

ERİŞİLEBİLİRLİKTE DE BAŞARI TESCİLLENDİ

İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından itibaren oluşturduğu erişilebilirlik kültürü ve engelsiz havalimanı konseptiyle de Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödülünü almaya hak kazandı. Terminalde hem kara hem hava tarafında oluşturduğu Özel yolcu hizmet noktaları, görüntülü çağrı merkezi, Sesli Adımlar, yetişkin alt değiştirme odaları gibi farklı hizmetleriyle dikkat çekti. Öncelikli geçiş noktaları, Erişilebilir Asansör ve Araç park noktaları, Erişilebilir Rota, Çok Özel Misafir Kartı