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HİLMİ TÜRKMEN: ÜSKÜDAR’IN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, icraatlarını EKOVİTRİN’e anlattı: “İnsana, çevreciliğe, hayvan haklarına, tarihi değerlerimize, kültür ve sanata büyük önem veriyoruz.”

Aralık 2021 08.12.2021, 13:19 08.12.2021, 13:36
HİLMİ TÜRKMEN: ÜSKÜDAR’IN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ

Üsküdar, 500 bini aşan nüfusuyla İstanbul’un gerek coğrafi gerekse tarihi açıdan önemli yerleşim yerlerinden birisi. Üsküdar Belediyesi, böylesine önemli bir yerleşim bölgesinde örnek bir belediyecilik hizmeti veriyor. Belediye Başkanlığı görevini iki dönemdir başarıyla sürdüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları ve verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Sayın Başkanım geleneksel hale getirmiş olduğunuz 5 çayı buluşmalarınız var, öncelikle bu fikir nasıl ortaya çıktı ve buluşmalarda halkın katılımı ve yaklaşımı nasıl oldu?

Biz devamlı sahadayız. Ben de ekiplerimiz de... Hızlı, çözüm odaklı, doğrudan iletişime dayalı bir siyaset bizim için önemli. Tabii bunu da rastgele yapmaktan ziyade planlı, programlı yapalım istedik. Park buluşmalarımız böyle doğdu. 500 bini aşan nüfusumuz var, her aileye evinde ulaşamamaktansa ortak kamusal alanlarda buluşmak hem bize hem de hemşerilerimize zaman kazandırdı. Üsküdarlıların katılımını da yine bizim yapıcı tavrımız belirledi. Halkımız yerel yönetim hizmetleri konusunda çok bilinçli. Biz de çok tecrübeli ve istekliyiz. Dolayısıyla bu buluşmalar çözümlere vesile oluyor. Bizi diri tutuyor, vatandaşımızın desteğini de ricasını da eleştirisini de canlı canlı görmek en büyük siyasi deneyim.

“İSTANBUL BİR MERHAMET ŞEHRİ”

Son günlerde özellikle sokak hayvanlarına karşı şiddet haberleri duyuyor ve izliyoruz. Bununla alakalı hayvan hakları yasası gündemde. Ancak Üsküdar Belediyesi bu hayvanları korumaya çoktan başlamış. Sizin bu hayvanların bakımını ve tedavisini üstlendiğiniz Minik Dostlar Kliniği var. Bununla alakalı ne demek istersiniz?

Sokak hayvanları bizlere öncelikle Allah’ın emaneti. Onları Allah’ın sessiz kulları olarak görüyoruz, öyle muamele ediyoruz. Aynı zamanda bu evrensel bir ahlakın parçası. Kanunlar buyursa da buyurmasa da biz hayvan dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul’a 300-400 yıl önce gelen seyyahların da bugün gelen turistlerin de dikkatini çekmiştir sokaklarda yaşayan kedilerimiz, köpeklerimiz. İstanbul bir merhamet şehri bu anlamda. Minik Dostlar Kliniğimiz de bunun bir parçası. Her gün en az 25 ameliyatın yapıldığı her ay binlerce hayvanın tedavi edildiği bir yer burası. Bu hizmetimizle gurur duyuyoruz.

Belediye deyince insanların aklına ilk önce parklar, bahçeler ve yollar geliyor. Betonlaşmanın hızla arttığı bir zamanda insanlar nefes alabilecekleri yeşil alanlar arıyor. Bu konuyla alakalı Üsküdar Belediyesi olarak yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Üsküdar’da kişi başına yeşil alan oranını iki buçuk katına çıkardık. Bizim yüzölçümümüz küçük, nüfusumuz kalabalık yani nüfus yoğunluğumuz yüksek, eski bir yerleşim olduğu için de zorluklar var ama yine de park, bahçe konusunda her mahalleye eşit hizmet veriyoruz. Hele Nakkaştepe Millet Parkımız bütün İstanbullular için ideal bir mekan oldu. Toplamda 60’a yakın yeni park, 2 bostan yaptık. Küçüksu Çocuk Köyü ve yeni millet bahçeleri sırada bekliyor.

“KADINLARIN DESTEĞİ İLE SİYASETEN BAŞARILI OLUYORUZ”

Sosyal belediyecilik adına güzel hizmetlerden bahsettiniz. Peki, Üsküdar Belediyesi kadınların sosyal hayatta var olmaları için neler yapıyor?

Üsküdar Kadın ve Aile Danışma Merkezimiz, Kadın El Emeği Pazar Yeri, sağlık ve spor merkezlerimiz ve elbette en önemlisi ÜSMEK ve ÜSİM ile kadınların hayatına dokunuyoruz. Kadınların hem sosyal hayata katılımı hem de iş ve meslek sahibi olmaları konularında ciddi projelerimiz var. Biz bilhassa kadınların desteği ile siyaseten başarılı oluyoruz. Çocuklar için de doğru işler yapıyoruz ve bu işlerin en büyük takdir makamı yine anneler, kadınlar. Sosyal belediyeciliğimizin en önemli muhataplarından biri olmaya da devam edecekler.

Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Sizin de genç yaşta hayata, siyasete atıldığınızı biliyoruz. Gençlerin nabzını tutarak onlarla iyi geçindiğinizi de görüyoruz. Çocuklar, gençler Hilmi başkanlarından ne bekliyor ve siz onlar için neler yapıyorsunuz?

Çocuklar, gençler konusunda biliyorsunuz çok fazla tanımlama yapılıyor. Bunların bazısı ithal ve bize uymuyor bazısı da isabetli. Gençlerin dilini, beklentilerini iyi anlamak gerek. Araştırmak, onlarla vakit geçirmek, taleplerini anlayabilmek önemli. Dijital bir dünyaya doğdular, internetsiz bir dünyayı bilmiyorlar, örgütlenme biçimleri çok hızlı ve mesele odaklı... Gençler eğitimde doğru materyallere, kültür ve sanatta iyi içeriğe ulaşmak istiyorlar. Kütüphanelerimiz, nevmekanlarımız, eğitim-kültür-sanat etkinliklerimiz ile 7/24 iletişimdeyiz. Bağımız hiç kopmuyor. Sentetik duyguları, tepkileri anında fark edip tepki gösteren bir nesil var. Doğal olunca ise hemen aynı frekansa geçebiliyoruz. Ben ve ekibim (ki onlar da genç bir ekip) bu konuda hiç sorun yaşamıyoruz.

“YEŞİL ALAN ORANINI 2,5 KATINA ÇIKARDIK”

Üsküdar’da kişi başına yeşil alan oranını iki buçuk katına çıkardık. Nakkaştepe Millet Parkımız bütün İstanbullular için ideal bir mekan oldu. Toplamda 60’a yakın yeni park, 2 bostan yaptık. Küçüksu Çocuk Köyü ve yeni millet bahçeleri sırada bekliyor.

“KADINLARIMIZIN İŞ VE MESLEK SAHİBİ OLMALARINI SAĞLIYORUZ”

Üsküdar Kadın ve Aile Danışma Merkezimiz, Kadın El Emeği Pazar Yeri, sağlık ve spor merkezlerimiz ve elbette en önemlisi ÜSMEK ve ÜSİM ile kadınların hayatına dokunuyoruz. Kadınların hem sosyal hayata katılımı hem de iş ve meslek sahibi olmaları konularında ciddi projelerimiz var.

“SOKAK HAYVANLARI İÇİN MİNİK DOSTLAR KLİNİĞİ’Nİ KURDUK”

Sokak hayvanları bizlere öncelikle Allah’ın emaneti. Minik Dostlar Kliniğimizi onlar için faaliyete geçirdik. Her gün en az 25 ameliyatın yapıldığı her ay binlerce hayvanın tedavi edildiği bir yer burası.

“TARİHİMİZLE COĞRAFYAMIZI BİRLEŞTİRİYORUZ”

Sayın Başkanım, Üsküdar Belediyesi olarak Türkiye’de hiç bir belediyede olmayan bir şeye sahipsiniz; Valide Sultan Gemisi. Bu gemiye sadece Üsküdarlılar mı binebiliyor, yoksa gemi herkese açık mı? Gemide ne gibi faaliyetler yapılıyor?

Valide Sultan Gemimiz, hakikaten bizim amiral gemimiz. İstanbul Boğazı’na mührümüzü vurduk. Gemimiz herkese açık hatta bazı günler İstanbul’un farklı ilçelerine tahsis ediyoruz. Güzelliğimizi paylaşıyoruz. Bu Boğaz, bu denizler hepimizin. Evet, temelde bir tur gemisi ama kültür-sanat etkinliklerimiz, Ramazan programlarımız için de bizim en güzel platformumuz bu gemi. Turlarımızda simit ve çay ikramımız ve rehberimiz sayesinde tarihimizle coğrafyamızı birleştiriyoruz.

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine geldiğiniz günden itibaren Üsküdar’ın tarihine ve eski yapılarına yönelik hangi hizmet ve katkılarda bulundunuz?

Üsküdar bilad-ı selaseden biri. Yani Osmanlı döneminde İstanbul’da sur içinden sonraki en önemli üç bölge Eyüp, Galata ve Üsküdar. Bu da muazzam bir tarihi miras demek. Bizans’tan eserler de var tabii. Cumhuriyet döneminin en önemli sivil mimari eserlerine ev sahipliği yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuda görev alanımız çok geniş ve çok derin. Önceliğimiz elbette koruma. Ortaya çıkarma, yenileme, yeni kullanım alanı olarak şehre kazandırma, farklı fonksiyon kazandırma gibi birçok farklı yöntemle tarihimize sahip çıkıyoruz. İlgili bakanlıklar, uzmanlar, akademisyenlerle Üsküdar’ın tarihinden kalan tek bir taşa bile ciddiyetle yaklaşıyoruz. Nevmekanlarımız mesela, dünya belediyecilik çalışmaları açısından örnek dönüşümlerdir. Şehrimizdeki yüzlerce çeşmeyi yine şehirle buluşturmak için büyük bir kurtarma-restorasyon projesini başlattık. Üsküdar tekkeler şehri, Mimar Sinan’ın şehri. Bu yapıların her biri aynı zamanda sanat eseri. Bu Üsküdar’ı açık hava müzesi haline getiriyor. Yeni yaptığımız yurt, cami, kültür merkezi gibi binalarda mimari açıdan tarihsel miras ile modern mimarlık eğilimleri arasında bir denge bulmaya dikkat ediyoruz. Bugün yaptığımız binalar da 3-4 asır sonrasının tarihi yapıları olacak. Özetle tarihi yapıları koruyan, yaşatan, fiziki yapısını bozmadan onlara güncel işlevler kazandıran çizgimizi hiç bozmadan sürdürüyoruz.

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