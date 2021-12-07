Günay Güneş: Müşterilerimize Çevre Ve Enerji Dostu Ürünler Sunuyoruz

1997 yılında kurulan ve seksiyonel kapı, branda kapı ve fotoselli kapıları yerel imal eden FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri AŞ, endüstriyel ve özel kullanıma uygun kapı ve yükleme sistemleri tedarik ederek faaliyetlerine devam ediyor. 2002 yılında gücünü, 1955 yılında kurulan ve dünya genelinde 2 bin 500 kişiden fazla çalışanı olan Novoferm ile birleştiren FGİ, iç ve dış pazardaki payını artırmayı hedefliyor. FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş, firma olarak ulaştıkları büyüklüğü, yaptıkları yatırımları ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri AŞ olarak ulaştığınız büyüklüğü anlatır mısınız? 2021 yılını nasıl geçirdiniz? Hangi yatırımlara imza attınız?

FGİ olarak, 25. yılını kutlamaya hazırlanan bir şirketiz. Geçen 25 yılda ilke olarak, sektörde hem ürünlerimiz hem de imalat teknolojimizle öncü ve yenilikçi olmayı benimsedik. Firma olarak temel düşüncemiz paydaşlarımıza en iyi ve yerinde çözümleri, doğru ürünlerle sunarak müşteri memnuniyetini her zaman üst seviyelerde tutabilmektir ki, bu süreci de iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Sektör 2020-2021 döneminde hem ülkemizde hem de dünyada zor bir süreçten geçti. Ancak, artık bir büyüme trendine geçildiğini görüyoruz ve biz de bu trendden payımızı almayı hedefliyoruz. Bilhassa e-ticaretin büyümesi ile depolama, taşımacılık gibi bizim ana müşteri kitlemiz olan sektörlerin gelişmesi bize pozitif etki yaratıyor. Bu bağlamda, ülkemizin güçlü ve bilinen markaları ile iş birliklerimizin devamını sağladık, yenilerini de portföyümüze kattık.

FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş

Üretim ve ürün yelpazenizle ilgili bilgi verir misiniz? Hangi sektörlere yönelik hizmet ve çözümler sunuyorsunuz?

Avrupa’nın önde gelen endüstriyel ve özel kullanımlara uygun kapı ve yükleme üniteleri üreticilerinden Novoferm GmbH’in stratejik ortaklığında Sakarya’da faaliyet gösteren firmamız, endüstriyel ve özel kullanıma uygun kapı ve yükleme sistemlerinin danışmanlık, projelendirme, uygulama ve servis hizmetlerini veriyor. Dinamik, alanında uzman kadrosu ve yüksek teknolojik altyapı desteği ile kapılarını daima geleceğe açan FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri olarak müşterilerimizin karar verme süreçlerini destekliyoruz. Endüstriyel kapılar (seksiyonel kapılar, hızlı kapılar ve sarmal kapılar), yükleme üniteleri (yükleme rampaları, yükleme körükleri ve Calematic), yangın kapıları (kanatlı yangın kapıları, yana kayar yangın kapıları ve sarmal yangın kapıları) ve aksesuarlarını içeren geniş bir ürün gamı ile birlikte projelendirdiğimiz tüm ürünlerimize yönelik ülke genelinde hizmet verdiğimiz servis ağına da sahibiz. Aynı zamanda GfA Elektromaten Türkiye mümessili olarak, kendi ürettiğimiz kapılarda GfA motorları ve komuta panelleri kullanmamızın yanı sıra, GfA Elektromaten tahrik çözümlerinin de uygulayıcılara ve nihai müşterilere pazarlamasını yapıyoruz. 25 yıla yakın bir süredir, lojistik başta olmak üzere; inşaat, üretim, sağlık, gıda ve hizmet sektörlerine yönelik çözümler üretiyoruz. Sürdürülebilirlik bilinci ile tasarlanan, çevre ve enerji dostu ürünlerimizi, Alman kalitesi ile müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Özellikle, depolama ve yükleme alanlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik çözümlerimiz ile risklerden arındırılmış alanlar oluşturulmasını sağlıyoruz. Yükleme teknolojileri grubunda yer alan araç otomatik takozlama sistemi ürünümüz Novoferm Calematic ile müşterilerimizin daha emniyetli yükleme alanlarına kavuşmalarına destek oluyoruz. Novoferm Calematic, basınçlı hava ile çalışan, pasif (kapalı) durumda hemzemin görünüme sahip, aktif (açık) olduğunda yukarı doğru kalkan takozlardan oluşan bir araç emniyet sistemi. Araçların yükleme ve boşaltma esnasında, yükleme alanlarından zamansız uzaklaşmasına engel olur. Böylece; yükleme esnasında alandan araç ayrılması ile oluşacak forklift devrilmesi, görevlinin düşmesi gibi kazalarla oluşabilecek can ve mal kayıplarının meydana gelmesini önler. Bu anlamda Novoferm Calematic de diğer tüm ürünlerimiz gibi olumlu geri dönüşler aldığımız ve ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz ürünümüz olarak öne çıkıyor.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTUYORUZ”

Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji anlamında yaptığınız yatırımlardan bahseder misiniz?

FGİ, bünyesinde bulundurduğu Ar-Ge birimi sayesinde, müşterilerinin özel isteklerine uygun çözümler üreterek müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlıyor. Firmamızın üretim ve montajını gerçekleştirdiği endüstriyel seksiyonel kapılar, branda kapılar, hızlı kapılar, sarmal kapılar, yükleme rampaları, yükleme körükleri ve araç otomatik takozlama sistemi olan Calematic sistemlerinin kolay ve hızlı montajları için çeşitli sistemler geliştiriyor, müşteriye özel değişik çözümler buluyor ve firma vizyonu dahilinde ileriye dönük ürün ve hizmetler konusunda iyileştirme ve geliştirmelerde bulunuyoruz. Ar-Ge bölümü bünyesinde makine, mekatronik, bilgisayar ve endüstri mühendislerinden oluşan 10 kişinin üzerinde kuvvetli bir takıma sahibiz. Ülkemiz sanayisine değer katmak, mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek, Endüstri 4.0’a uygun üretim otomasyonları oluşturmak, yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının temelini oluşturuyor. Firmamızda bulunan hammadde deposu ve yarı mamul deposu otomasyon sistemleri firmamızın Ar-Ge bölümü tarafından tasarlanarak devreye alındı. Firma üretim proseslerinin düzenlendiği ve kayıt altına alındığı “FGİ Sistem” yazılımı da Ar-Ge bölümü tarafından hayata geçirilerek kullanıma sunuldu.

“PANDEMİDE SEKTÖRDE CİDDİ DARALMALAR YAŞANDI”

Pandemiden gerek sektör gerekse FGİ nasıl etkilendi? Pandemi sürecinde hangi tedbirleri aldınız?

Pandemi sebebi ile malumunuz, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de ciddi daralmalar yaşandı. Şimdilerde, bu daralmanın ortadan kalkmaya başladığını, bir büyüme trendine girildiğini görüyoruz, pazarın da bu yönde değiştiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte ciddi bir tedarik problemi ile de karşı karşıyayız. Ürün tedariğinde zorlanmalar yaşıyoruz. Ama şunu da belirtmeden geçmek istemem; Türkiye’de krizlere ve krizleri yönetmeye alışmış, ustalaşmış bir yönetim tarzımız var. Olağan dışı talep hareketlerinde, bu yetiyi kazanamamış pazarların, ülkelerin daha çok etkilendiğini düşünüyorum. Pandeminin en kısa zamanda sona ermesi en büyük temennimiz. Pandemi başladığı andan itibaren FGİ olarak süreci çok ciddiye aldık; çalışanlarımızla sürekli iletişimde kalarak, mesafe ve hijyen konusunda azami önem göstererek ilerledik. Bu sürecin aynı zamanda, şirketlerin dijitalleşmesine daha da olanak verdiğine inanıyorum. Biz de bu süreci, çalışanlarımızın eğitimlerini tamamlamak, rutin akışta yeterince ilgilenemediğimiz konuları toparlamak ve piyasa açıldığında hazır olmak adına aslında çalışarak geçirdik. Aynı zamanda pandemi bize, dijital ortamda da iş yapabilmenin, görüşebilmenin mümkün olduğunu gösterdi, bu konforu da yaşadık.

FGİ olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz ve yatırım planlarınızı paylaşır mısınız?

Öncelikle iç ve dış pazardaki pazar payımızı geliştirmeyi planlıyoruz. Dış pazarda şu an yüzde 7 civarında olan pazar payımızı yüzde 20 seviyelerine ve daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Bu anlamda dijitalleşme sürecimiz dahilindeki çalışmaların bize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Süreçlerimizi iyileştirerek verimi artırmaya ve global anlamda rekabet şansımızı yükseltmeye inanıyoruz. Bilhassa, çevreye daha duyarlı olmayı ve iş sağlığı & iş güvenliğini de ön planda tutarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Portföyümüzde bu hedefimize yönelik ürünlerimiz bulunuyor ve bunları da kullanıcılar ile buluşturup, daha fazla kullanımının sağlanmasını hedefliyoruz.