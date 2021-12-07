Gönül Kahvesi CEO’su Kemal Yardımcı: Dünyada Bir Gün Herkes ‘Türk Kahvesi’ni Tadacak

Türkiye’nin ilk butik zincir kahve evi olan Gönül Kahvesi, Türk kahvesindeki tadı ve lezzeti, kendi geliştirdiği özgün ürünlerin özel formülleriyle sunuyor. Türk kahvesine hak ettiği itibarı ‘Gönül Harmanı’ ürünü ile kazandıran Gönül Kahvesi, ilk şubesini 2002 yılında İzmir’de açtı. 2007 yılında franchise sistemine geçen Gönül Kahvesi, bugün 83’ü Türkiye, 7’si yurtdışında olmak üzere toplam 90 şubeyle hizmet vermeye devam ediyor. Yurtdışı şubelerinin 2’si Bahreyn, 3’ü Saraybosna, birer tanesi de Almanya ve Avusturya’da bulunuyor. Yeni konsepti Orient ile yeni şubelerini açmaya hazırlayan Gönül Kahvesi, yurtdışında her ülkede hizmet vermeyi hedefliyor.

“BU TOPRAKLARA AİT KÜLTÜRÜ DÜNYAYA TAŞIYORUZ”

Gönül Kahvesi CEO’su Kemal Yardımcı, ‘Türk Kahvesi’ni hak ettiği kimliğe kavuşturmak amacıyla yola koyulduklarını söyledi. “Bizimkisi bir sevda işi, işimizi çok seviyoruz ve bu topraklara ait kültürü dünyaya taşıyoruz” diyen Kemal Yardımcı, “Aldığımız yurtiçinde ve yurtdışında ödüller bu düşüncelerimizi destekliyor. Unesco Türk Kahvesi’ni kültürel miras listesine aldı. Biz Gönül Kahvesi olarak yaklaşık 80 ülkede isim tescilimizi aldık” diye konuştu. Kemal Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti: “Kültürümüzde ‘Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı var’ diye bir deyim var. Markamızı oluştururken bu deyim bize ilham verdi, buradan yola çıktık. ‘Kahve-Hatır’, ‘40 Yıl Hatır’, ‘Hatır-Gönül’ derken, markamızın isminin ‘Gönül Kahvesi’ olmasına karar verdik. Firmamızın kahve ile serüveni 70’li yıllarda yeşil kahveyi, çekirdek kahveyi alıp evde kavurup, öğüttüğümüz dönemlerden başlıyor. Ama 95-96 yıllarından bu yana biz, Türk Kahvesi’nin bir konsept olarak gerektiği kimliğe kavuşmasını önemsedik ve bunun mücadelesini verdik. Türk Kahvesi maalesef son yıllarda biraz kötü sunuluyor. Gönül Kahvesi olarak, Türk Kahvesi’ne gerçek kimliğini vereceğimiz bir ürün ortaya koymak istedik. Bu sebeple çeşitli çalışmalar yaptık, en iyisini nasıl bulabiliriz sorusuna cevap aradık. Çalışmalarımızın sonunda 4 ayrı değişik çekirdeği harman yaparak ‘Gönül Harmanı’ adıyla tanımladığımız mükemmel bir lezzeti ortaya çıkardık.” Türkiye’de şu anda 50 ilde şubelerinin olduğuna değinen Kemal Yardımcı, “Hedefimizde bütün illerimize şube açmak var. Yurtdışında şubeleşme konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yurtdışında dört farklı ülkede 7 şubeyle hizmet veriyoruz. Uzun vadede hedefimiz daha çok ülkede şubeleşerek bütün dünyaya Türk Kahvesi’ni tattırmak. Bu amaçla dünyanın her bölgesinde franchising olacak gruplarla görüşmelerimiz devam ediyor. Gönül Kahvesi olarak sloganımız ve hedefimiz: Dünyada bir gün herkes Türk Kahvesi’ni tadacak” şeklinde konuştu.