Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları ödül töreninde İletişim Başarı Ödülü, Prof. Dr. Fahrettin Altun'un oldu

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Bu yıl 19'ncusu düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başarı ödülünün sahibi oldu.

İletişim Başarı Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar aldı. Ödülü Başar'a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan verdi.

‘İLETİŞİM BAŞARI ÖDÜLÜ’ – TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI PROF. DR. FAHRETTİN ALTUN

Türkiye’nin en yeni kurumları arasında yer alan ve ‘Türkiye markasını güçlendirmek’ hedefiyle yola çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bütünlüklü bir iletişim stratejisi ile devletin tüm kurumları ile koordineli iletişim çalışmalarına başarıyla devam ediyor. Prof. Dr. Fahrettin Altun’un başkanlığını yaptığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası kamuoyları, karar alıcı aktörler ve medya ile derinlikli ve çok yönlü ilişkiler geliştirerek iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye’nin her alanda nitelikli temsilini sağlıyor. İletişim Başkanlığı, bu doğrultuda Türkiye markasını güçlendirerek yerel ve uluslararası medya ile ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdürülmesini gerçekleştiriyor.

Dezenformasyonla mücadele, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, CİMER alanlarında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar ile oynadığı öncü rol sebebiyle Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ‘İletişim Başarı Ödülü’nü verdi.