Dosya: Kış lastiği

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesi durumunda kış lastiği öneriliyor. Taktırılmadığı durumda sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Cezanın yanı sıra oto sigortalarında, kaza sonucunda tazminat ödenememesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.

Ekovitrin olarak aralık sayımızda sizler için bir kış lastiği dosyası hazırlayarak konunun uzmanlarına mikrofon uzattık. Uzman görüşleri ve piyasadaki kış lastikleri hakkında doyurucu bilgilerle kış lasitği dosyası siz okurlarımızın karşısında:

LASİD GENEL SEKRETERI ERDAL KURT: GÜVENLİ VE AKICI BİR ORTAK TRAFİK İÇİN KIŞ LASTİĞİNE GEÇİN

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, ‘’Kış lastikleri + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmez, yola tutunma özelliğini koruyarak trafiğin akıcı ve güvenle akmasına katkı sağlar. Kış lastiği kar lastiği değil, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin” dedi.

BRISA PAZARLAMA VE ULUSLARARASI PAZARLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EVREN GÜZEL: KIŞ LASTİĞİNDE PAZAR LİDERİYİZ

Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, “Brisa olarak büyüyen pazarda araç sahiplerinin ilk tercihiyiz. Bugün satın alınan her 3 kış lastiğinden 1’i, kış lastiklerinde pazar lideri olan Brisa markalarına ait” şeklinde konuştu.

MICHELIN TÜRKIYE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ GÖZDE ALPASLAN: MÜŞTERİ DENEYİMİNE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANIYORUZ

Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Gözde Alpaslan, “Müşterilerimizi gerek konvansiyonel gerek dijital olmak üzere farklı kanallarla dinliyor ve verileri analiz ediyoruz. Onlardan aldığımız bu geri bildirimlerle Ar-Ge ve teknolojimizi geliştirerek yenilikçi çözüm ve ürünler ortaya koyuyoruz. Michelin olarak müşteri deneyimine ve sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz” dedi.

PROMETEON TÜRKİYE VE FRİGO NEVNAK LOJİSTİK’TEN 170 ARAÇLIK İŞBİRLİĞİ

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon, Türkiye’de filo işbirliklerini büyütmeye devam ediyor. Prometeon Türkiye şimdi de uluslararası nakliye sektörüne 1976’dan beri hizmet veren, sektörün köklü ve öncü firmalardan Frigo Nevnak Lojistik ile filo işbirliğine imza attı.

Kış lastiği dosyası Ekovitrin Aralık sayısında. Haberlerin tamamını okumak için tıklayın...