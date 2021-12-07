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DFDS'nin 'Kadın İçin Taşıyoruz' Projesine Atlas Jüri Özel Ödülü

DFDS Akdeniz İş Birimi'nin, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği 'Kadın İçin Taşıyoruz' projesi, Atlas 12. Lojistik Ödüllerinde Jüri Özel ödülü ile ödüllendirildi.

Aralık 2021 07.12.2021, 11:01
DFDS'nin 'Kadın İçin Taşıyoruz' Projesine Atlas Jüri Özel Ödülü

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER işbirliği ile hayata geçirilen ‘Kadın İçin Taşıyoruz’ projesi, lojistik şirketlerinin bir araya geldiği ‘Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’ kapsamında düzenlenen Atlas 12. Lojistik Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Kadın İçin Taşıyoruz projesi; iş dünyası, girişimciler, kanaat önderleri ve kamuoyu nezdinde kadın girişimcilerin yetersiz sayısına dair farkındalığı artırmak ve ülke ekonomisine gerçek katkı sağlamak amacıyla DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER işbirliğiyle hayata geçirildi. Proje, pandemi sürecinde desteğe ihtiyacı artan kadın girişimcilerin en büyük maliyeti olan lojistiği ortadan kaldırarak kadın girişimciler için fırsat eşitliği yaratıyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, proje kapsamında kadın üreticilerin ürünlerini, Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz olarak Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya taşıdı. Proje kapsamında şu ana kadar 13 kadın girişimcinin ihracat ürünlerinde 40 lojistik çözüm ortağı ile toplam 20 taşıma gerçekleştirdi. Savunma, tekstil, gıda, emaye sektörlerinde taşıma gerçekleştirilen destek, uluslararası bir boyut kazanmayı da sürdürüyor.

"KADINLAR EKONOMİK HAYATI GÜÇLENDİRİYOR" 

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, kazandıkları ödül ile ilgili olarak şöyle konuştu: “DFDS olarak, Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri konumundayız. Bu gücümüzü girişimci kadınların hizmetine sunarak, kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için kıymetli bir destek verdiğimize inanıyoruz. Atlas 12. Lojistik Ödülleri’nde Özel Jüri Ödülü’ne layık görülmek bizi gururlandırdı. Kadınların iş hayatında ve ekonomik hayatta daha güçlü olarak yer almasını desteklemeye devam edeceğiz.”

DFDS, Avrupa’da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunuyor. 10 binden fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 10 binden fazla çalışanı, 25’ten fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag’da işlem görüyor.

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