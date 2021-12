Bilal Koçak yazdı: Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri

Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız verdiği, iş ve ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’, Aralık’ta sahiplerini buluyor. Bu yıl 19’uncusu yapılacak olan Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, 8 Aralık’ta Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilecek. Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, bugüne kadar birçok önemli devlet ve siyaset adamı ile başarılı iş insanları, firma ve kurumlara verildi. Bu yıl düzenlenen, Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları ödül töreninde 20’nin üzerinde kişi, firma, kurum ve kuruluşa ödülleri takdim edilecek.

YILIN BANKASI: HALKBANK

Bankacılık sektöründeki başarılarıyla uluslararası alanda birçok ödül alan Halk Bank, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından ‘Yılın Bankası’ ödülüne layık görüldü.

YILIN ÜNİVERSİTESİ: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’de en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinin başında yer alan ve yüksek öğrenime büyük katkılar sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından ‘Yılın Üniversitesi’ seçildi.

ALMANYA’DA HAVACILIK SANAYİİNE ADINI YAZDIRAN TÜRK İŞ İNSANI

Almanya’da havacılık sanayiinde faaliyet sürdüren GASI GmbH şirketinin CEO’su Türk iş adamı uçak mühendisi Zeydan Öncü, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından ‘Avrupa’da Yılın İş Adamı’ ödülüne layık görüldü. Almanya’da üniversiteyi okuduktan sonra iş hayatına atılan Zeydan Öncü, dünyada bir çok devlet adamının özel uçak ve helikopterlerinin VIP tasarımlarına imza attı. Türk mühendisi ve iş insanı Zeydan Öncü’nün elde ettiği başarıyı Aralık sayımızın kapak konusu yaptık.

ALMANYA’DAKİ BİR BAŞKA GURURUMUZ KT BANK AG

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün, yüzde 100 iştiraki olan Almanya Frankfurt merkezli KT Bank AG, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından ‘Avrupa’da Yılın Katılım Bankası’ ödülüne layık görüldü. KT Bank AG, 2015 yılında Avrupa’nın finans merkezi Frankfurt’ta hizmete başladı ve kısa sürede Almanya ve Euro Bölgesi’nin ilk ve tek faizsiz finans kuruluşu haline gelmeyi başardı. KT Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, faizsiz finans konusunda Almanya’da verdikleri hizmetleri, ulaştıkları büyüklüğü ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

İSTANBUL HAVALİMANI, TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI

İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure Dergisi’nin ‘World’s Awards 2021’ anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında ikinci olmayı başardı. İstanbul Havalimanı ayrıca, New York & Londra merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler’ın okuyucuları tarafından da dünyanın en iyi havalimanları listesinde ikinci olarak seçildi. İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen ‘17th ACI Europe Awards’ kapsamında ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödüllerine de layık görüldü. Türkiye’nin dünyadaki gururu olan İstanbul Havalimanı, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından “Türkiye’nin Global Markası” ödülüne layık görüldü.

OPET’İN “KADIN GÜCÜ” PROJESİ

Akaryakıt sektörünün öncülerinden OPET, 2018 yılından bu yana “Kadın Gücü” adı altında bir sosyal sorumluluk projesi sürdürüyor. Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk’ün liderliğinde sürdürülen projeyle Opet istasyonlarında kadın istihdamının artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında şu ana kadar Opet istasyonlarında çalışan kadın sayısı 3 bini aştı. “Opet Kadın Gücü” projesi ‘Stevie International Business Awards’ (IBA) ödül programında ismini dünyanın en iyileri arasına yazdırdı. 6 ödül birden alan proje, ‘Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçildi. “Opet Kadın Gücü” projesine bir ödül de Ekovitrin’den geldi. Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi, projeyi ‘Yılın Sosyal Sorumluk Projesi’ ödülüne layık gördü.

YILIN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI: HİLMİ TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, insana, çevreciliğe, hayvan haklarına, tarihi değerlerimize, kültür ve sanata yönelik önemli icraatlar gerçekleştirdi. Üsküdar’da kişi başına yeşil alan oranı iki buçuk katına çıkarıldı. Çocuklarımız ve gençlerimiz için kütüphaneler, nevmekanlar, eğitim-kültür-sanat etkinlikleri oluşturuldu. ÜSMEK ve ÜSİM ile kadınların sosyal hayata katılımı, iş ve meslek sahibi olmaları konularında projeler gerçekleştirildi. Sokak hayvanları için ‘Minik Dostlar Kliniği’ faaliyete geçirildi. Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i ‘Türkiye’de Yılın İlçe Belediye Başkanı’ ödülüne layık gördü. Ödüle layık görülen kişi, firma, kurum ve kuruluşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

KAZAKİSTAN-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ekovitrin Aralık sayısında bir makale kaleme aldı. Büyükelçi Saparbekuly makalesinde “Kazakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini” analiz ediyor. 2022’de yeni yılda, yeni umutlarla buluşmak üzere…