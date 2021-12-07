Balığı sevdiren adam: Kenan Balcı

Daha çocukluk yaşlarında balıklara ilgi duyan Kenan Balcı, ‘Balıkçı Kenan’ markasıyla başladığı iş hayatında neredeyse yarım asrı doldurdu. Denizden kazandığını Türkiye’de ilk özel balıkçılık müzesi olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni kurarak değerlendiren Kenan Balcı, katıldığı televizyon programlarında denizlerimizde yaşayan canlıları ve balığın faydalarını anlatarak öncelikle çocukların bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Balığın anne sütünden sonra en faydalı besin kaynağı olduğunu sık sık dile getiren Kenan Balcı, denizden kazandıklarını hobi olarak kurduğu Deniz Müzesi’ni geliştirmek için harcıyor.

"BU YIL BALIK BOL VE FİYATLAR UCUZ"

Bu yıl denizlerimizde özellikle birçok balık türünde bolluk olduğunu vurgulayan Kenan Balcı, özellikle hamsi izmarit, istavrit, lüfer, çinekop ve barbun balıklarında bolluk yaşandığını ve geçen yıla göre fiyatlarda çok fazla artış olmadığını ifade etti. Kenan Balcı, kurucusu olduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde mumyaladığı binlerce balığı ziyaretçileriyle ücretsiz olarak buluşturuyor. Türk kara sularında yakalanan büyük, küçük binlerce deniz canlısını gelecek nesiller için mumyalayan Kenan Balcı’nın büyük emek ve uğraşları sonucu topluma kazandırılan mumyalanmış balıklara özellikle öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Dev orkinostan, köpekbalığına, vatozdan, hamsiye kadar bünyesinde 40 tır dolusu mumyalanmış balığı barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin dünyada başka örneği olmadığını belirten Kenan Balcı, “Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladık. Büyük emekler verdik ve ülkemize kazandırdık. Burası öğrenciler için adeta deniz ve balık okulu” dedi.

Kenan Balcı, kurucusu olduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ile ilgili Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata’nın sorularını yanıtladı.

"HERKESİ MÜZEMİZE BEKLİYORUZ"

50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kiloluk orkinosa ve 800 kilogramlık köpekbalığına kadar toplam bin 500 deniz canlısının mumyalanmış halde müzede yer aldığını anlatan Kenan Balcı, müzenin öğrencilerin ve vatandaşların, denizlerden çıkan ürünleri tanımaları için ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti. Kenan Balcı, “İlk olarak bir hamsiyle balık müzemizin temelini attık. Küçücük hamsiden, devasa köpekbalıklarına ve orkinoslara kadar bütün balıkları inci gibi işleyerek mumya haline getirdik. Çocuklarımıza gençlerimize bu müzeyi armağan ettik. Denizlerimizde, hangi balıkların olduğunu ve hangi balıkların nesli tükenmek üzere burada rahatça öğrenebilirler. Gelen vatandaşlarımız balıkları görünce tahtadan olduğunu zannediyorlar. Buradaki balıklar tamamen gerçek. Denizlerimizden çıkan balıklar. Merak eden herkesi Beylikdüzü’nde bulunan bu ilginç ve heyecan dolu müzemize bekliyoruz” şeklinde konuştu. Müzede yer alan balıkların Türk kara sularında yakalandığını belirten usta balıkçı Kenan Balcı, “Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalar. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Müzemizde sergilenen balıkların hepsi bizim sularımızda yakalanan balıklar. Denizlerimizin ne kadar değerli olduğunu, denizlerimizden hangi ürünlerin çıktığını görsünler, birebir dokunabilsinler ve balıklarımızın ne kadar önemli besin kaynağı olduğunu bilsinler diye bu hizmeti veriyoruz” açıklamasını yaptı.