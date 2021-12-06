Almanya'da havacılık sanayiine adını yazdıran Türk iş adamı: Zeydan Öncü

Almanya’da uçak sanayii alanında bir Türk girişimcisi, uçak mühendisi Zeydan Öncü, başarılarıyla dikkat çekiyor. Zeydan Öncü’nün başkanı olduğu GASI (Global Aviation Services Interior) GmbH, Mısır’da 6 MI 17 model 12 adet VIP helikopter yenileme ihalesini kazandı. Sözleşme, 10 Ekim 2021’de GASI GmbH CEO’su Zeydan Öncü ile Helwan Gelişmiş Endüstriler Fabrikası (HFDI) Başkanı Dr. Megahed El Faramawy arasında imzalandı.

Zeydan Öncü, 1979 yılında Almanya’ya giderek Uçak ve Uçuş Mühendisliği okudu, ardından 20 yıl çalıştığı Airbus’ta mühendisler yetiştirdi ve Bremen’de A420 projesini başına geçti. 30 mühendisin 13 yıl çalışmasıyla 2005 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren A380’in baş tasarımcısı Jürgen Thomas’ın yardımcısı oldu.

Airbus’ın iç fonksiyonlarının tasarım ekibinde yer alan Zeydan Öncü, 2006’da kendi havacılıkservis ve eğitim firması Global Aviation Services Interior’u kurdu. Almanya’nın en vizyoner ve en inovatif şirketleri liginde yer alan GASI GmbH’nın Kurucusu Zeydan Öncü, 2000’li yılların başında THY’nin Airbus A320 ve A310 uçaklarının yapımında önemli rol üstlendi.

PAKİSTAN, BAE, TÜRKMENİSTAN VE MISIR'DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

Nükleer teknolojiye sahip Pakistan’la ortak sivil ve askeri alanda havacılık hizmeti veren ‘PAC Pakistan Aeronautical Complex’ şirketini kuran Zeydan Öncü, BAE ve Türkmenistan devlet başkanlarının VIP uçaklarının teslimini gerçekleştirdi. Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken uçak mühendisi Türk iş adamı Zeydan Öncü, Ekovitrin Jürisi tarafından ‘Avrupa’da Yılın İş adamı’ ödülüne layık görüldü. Uçak içi donanımı, tasarımı ve üretimi ile işe başlayan Öncü’nün ilk müşterisi THY oldu.

Yedi adet A340 uçağının dönüşümünü yaparak yeniden tasarladı ve iç donanımını üretti.

Daha sonra helikopterleri ve uçakları yeniden tasarladı. Abu Dabi’de Şeyh Muhammed Bin Zeyid El Nahyan’ın uçağını ve helikopterini, Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan’ın uçağının dönüşümünü gerçekleştirdi.

VIP hava araçları konusunda aranan bir insan durumuna gelen Öncü, Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın sekiz helikopterinin iç tasarımını, üretimini ve sertifikasyonunu yaptı. Tıbbi kurtarma helikopterlerini (EMS), arama ve kurtarma helikopterlerini (SAR) sağlık ve savunma bakanlıkları için özel olarak hazırladı. Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı için VIP helikopterini Sikorsky S76 eskorta dönüştürdü. Skorsky helikopterlerle, ordunun Airbus 145 helikopterlerinin bakımını Türkmenistan’da yaptı. Geçtiğimiz yıl dünyanın yedinci büyük ordusuna sahip Pakistan hükümeti, yaptığı anlaşma ile ordusunun helikopter ve uçaklarının dönüşümünü başarılı iş insanımıza verdi.

Pakistan’da yüzde 51 hissesinin Pakistan ordusuna ve yüzde 49’unun da Zeydan Öncü’ye ait olan Global Aviation Services Pakistan şirketini (GASI- PAG LTD) kurdu.

Global Aviation Services Interior firmasının genel müdürü Zeydan Öncü, Almanya’da gösterdiği başarılardan dolayı yılın en başarılı vizyon, inovasyon ve teknolojiyi en iyi kullanan firma ve şeref ödülü aldı.

Almanya’da 40 yıl önce başlayan bu başarı hikayesi, bugün Bremen ve Londra başta olmak üzere dünyanın önemli merkezlerindeki üretimiyle devam ediyor.