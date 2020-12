“ÜLKE EKONOMİSİNE EN ÇOK DEĞER KATAN 30 ŞİRKETTEN BİRİYİZ”

HABER: ALİ KARABAŞ

Türkiye’nin en önemli girişimcilerinden İbrahim Arıkan tarafından 1982 yılında kurulan Yurtiçi Kargo, bugün 17 bin çalışanı, binden fazla birimi, 17 Bölge Müdürlüğü ve 5 binin üzerindeki aracı ile her hafta milyonlarca kargoyu alıcılarına güvenle ulaştıran bir şirket konumuna ulaşmayı başardı. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün ve İtibar Akademisi’nin araştırmasına göre, ülke ekonomisine en çok değer katan 30 şirketten biri olan Yurtiçi Kargo, bu listede yer alan tek kargo şirketi. Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, verdikleri hizmetleri, pandemi sürecinde aldıkları tedbirleri ve yatırım hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Yurtiçi Kargo markası nasıl ortaya çıktı? Kuruluşunuzdan günümüze gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiniz?

Türkiye’yi kargo sektörü ile tanıştıran Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin en önemli girişimcilerinden biri olan İbrahim Arıkan tarafından, Arıkanlı Holding çatısı altında 1982 yılında kuruldu. Kurucumuz İbrahim Arıkan’ın idealist bir öğretmen olması nedeniyle, şirketimizin kurulduğu ilk gün dahi operasyon işleyişimizde çok ciddi bir çalışma sistematiği vardı. Bu kültürün getirisi olarak hala Yurtiçi Kargo’da tüm operasyonlarımız çok ciddi kural ve kaidelere göre işler. Biliyorsunuz şirketimizin kurulduğu dönem, ülkemiz için gerçek anlamda zor bir dönem. Ayrıca gerçeklere baktığınız zaman, kurulanın bir şirket olmadığını, bir sektör inşa edildiğini görebilirsiniz. Yurtiçi Kargo, Türkiye’de bir sektör başlattı. Dolayısıyla tüm değişim evrelerini anlatmak, sektörün tüm oluşumunu anlatmak demek olacak.

Onun yerine kısaca özetlemek gerekirse, Yurtiçi Kargo olarak biz her zaman kural ve kaidelerimize göre çalışırız. Yaptığımız bir hatayı ya da yaşadığımız bir krizi asla görmezden gelmeyiz. Yaşanılan bir olumsuzluk bizim kurallar silsilemiz arasında mutlaka kendisine çözümü ile birlikte yer bulur. Bu sayede her gelen yeni yıla daha güçlü adımlarla gireriz. Büyümemizin ve yıllar içerisinde attığımız adımların en önemli etkeni bu.

2020 yılı sonu itibariyle Yurtiçi Kargo’nun ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Yurtiçi Kargo bugün 17 bin çalışanı, binden fazla birimi, 17 Bölge Müdürlüğü ve 5 binin üzerindeki aracı ile her hafta milyonlarca kargoyu alıcılarına güvenle ulaştıran bir şirket. Ayrıca şirketimiz Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün ve İtibar Akademisi’nin araştırmasına göre, ülke ekonomisine en çok değer katan 30 şirketten biri ve bu listede yer alan tek kargo şirketi.

Kargo sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektörde sahip olduğunuz pazar payı hakkında bilgi verir misiniz?

Kargo sektörü, gerçekten çok ciddi yatırım ve bilgi birikimi isteyen bir sektör. Çok kalabalık ekiplerle, büyük aktarma merkezi yatırımları ve araç yatırımları ile sürdürülebilen bir iş kolu. Dolayısıyla sektörde herkesin bildiği birkaç büyük oyuncu var. Yeni açılan şirketlerin büyük çoğunluğunu aynı il içerisinde dağıtım yapan kurye şirketleri oluşturuyor. “81 ilde, sözkonusu illerin ilçelerinde ve hatta köylerinde görev yapabilen kaç şirket var?” deseniz, bir elin parmaklarını geçmez.

Yurtiçi Kargo olarak gerek yönetim gerekse büyüme anlamında hangi stratejileri uyguluyorsunuz? Yönetim anlayışınız hangi esaslara dayanıyor?

Müşteri memnuniyeti esasına dayanıyor. Biz aynı zamanda hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirketiz. Müşterilerimizden gelen talepleri çok dikkatlice dinleriz ve yatırımlarımızı bu gelen taleplere göre planlarız. Müşteri memnuniyetini sağladığımız sürece, diğer başarıların zaten geleceğini biliyoruz.

Yurtiçi Kargo’nun dijitalleşme konusunda yaptığı çalışmalar nelerdir?

Dijitalleşme, bazı şirketler için sadece çağa ayak uydurmak için yapılan yatırımlardan ibaret olabilir. Ancak biz bunu işimizin takibini büyük ölçüde kolaylaştıran, bulunmaz bir nimet olarak görüyoruz. Şu anda şirketimizin tüm operasyonlarını tek bir ekran üzerinden izleyebiliyoruz. Kapasite kontrolünü, iş akışını, çalışan performansını tümüyle takip edebiliyoruz. Çalışanlarımızın performansını el terminalleri ve mobil uygulamalarımız sayesinde görüyoruz ve ödüllendirmeler yapıyoruz. YK Game adında bir oyunlaştırma projemiz var ve bu uygulama sayesinde personeller arasında hem tatlı bir rekabet oluşturuyoruz hem de kazananları ödüllendiriyoruz. Kargo kapasitelerini anlık olarak takip edebildiğimiz için önceki yıllarda birçok kargo şirketinin kâbusu olan kapasite aşımı sorununu biz artık yaşamıyoruz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Her geçen gün Ar-Ge ekibimiz ile yeni projeler çıkarmaya devam ediyoruz.

Pandemi süreci gerek kargo sektörünü gerekse Yurtiçi Kargo’yu nasıl etkiledi? Bu zorlu süreçte nasıl bir yönetim tarzı benimsediniz? Uyguladığınız kriz yönetiminden bahseder misiniz?

Öncelikle salgının Çin’de ilk çıktığı günlerde şirketimizde bir kriz masası oluşturduk. Biliyorsunuz kargo sektöründe yaşanabilecek bir kriz birçok sektörde büyük hasara yol açabilirdi. Bu sebeple devletimizin ilgili bakanlıkları ile sürekli temas halinde kaldık. Aldığımız önleyici kararlar ile ilgili her zaman görüşme sağladık ve bakanlıklarımızın da yönlendirmesi ile başarılı bir şekilde süreci yürüttüğümüzü düşünüyorum.

Bunun dışında pandemi süreci, birçok sektörün çalışma şekillerini değiştirdi. Fiziksel temas ile yüz yüze ticaret yapan birçok işletme, salgının başlaması ile birlikte büyük sıkıntılar yaşamaya başladı ve yaşamaya devam ediyor. Buna karşılık olarak ise e-ticaret üzerinden işleyiş, ciddi bir ivmelenme yaşadı. İnsanların evlerine çekilmesi ve ihtiyaçlarını dışarıya çıkmadan internet üzerinden karşılaması, e-ticaret işletmelerindeki iş yoğunluğunu artırırken, kargo sektörünün işleyişinde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğdu. Dolayısıyla konut bölgelerindeki operasyonel kabiliyetimizi artıracak projelerimizi hayata geçirdik ve bu alanda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca personelimizin minimum temasla çalışması için yeni uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda çok yakında bir aktarma merkezimizde Türkiye’nin en büyük otomasyon sistemini de hayata geçirmiş olacağız.

Pandemi sonrasında hangi stratejilerle hareket etmeyi hedefliyorsunuz?

Pandemi sonrası ilk defa e-ticaret ile tanışan insanların da büyük kısmının bu alışkanlıklarını sürdüreceklerini tahmin ediyoruz ve önümüzdeki dönemde e-ticaret trafiğinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. E-ticaret sektöründe yaşanan artış ise, evden çalışma gibi pandemi alışkanlıkları devam ettiği sürece konut bölgelerinde kargo yoğunluğunun sürmesi demek olacak. Bu sebeple biz de konut bölgelerinde dağıtım ağının güçlenmesini sağlayacak projelere yoğunlaşıyoruz.

Aslına bakarsanız bu işin saklanan bir sırrı yok. İnsanların büyük çoğunluğu, başarının nasıl geleceğini de çok iyi bilir. Başarıya giden yolda çok çalışmaktan, görev insanı olmaktan ve sürekli kendinizi geliştirmekten başka bir çareniz yok. Başarı yolculuğuna başlamak sizin adım atıp atmamanız ile ilgili.

Yurtiçi Kargo olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Yurtiçi Kargo olarak bizim kısa vadeli pek planımız olmaz. Uzun vadeli planlarımız var. Sadece uzun vadeli hedefimize ulaşmak için dönemin şartları değişirse kısa hamleler ile ona uyum sağlarız. Hedefimiz her zaman belli. Biz her zaman dağıtım ağımızın büyümesine ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya odaklanmış bir şekilde hareket ediyoruz. Bugün bu seviyeye ulaşmak için konut bölgelerine yoğunlaşmış durumdayız. Yarın bambaşka bir alanda güçleneceğiz. Amacımız alanımızı korumak değil, her zaman daha büyük olmak için koşmaya devam etmek.