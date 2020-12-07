'SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZ'

Türkiye’de her yıl binlerce insan sigaranın vücuduna verdiği zararlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara içmek de tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs hastalığına (COVID-19) davetiye çıkartıyor.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigaranın, koronavirüse elverişli ortam hazırladığına dikkat çekerek, “Yapılan bilimsel araştırmalar bu zararlı alışkanlığın COVID-19’a yakalanma riskini artırdığını ortaya koyuyor. Sadece içenler değil içmeyenlerde, içenlerin çıkarttığı duman nedeniyle virüse maruz kalıyor. Çünkü sigara dumanı virüsü dört kat daha hızlı yayıyor, şayet maskesiz iseniz tehlike daha da büyük” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle halk sağlığı konusu, her birimizin gündeminin baş sırasında. Pandemiyle mücadelede toplum olarak alınan önlemlere harfiyen uymak zorundayız. Alınan bu önlemler içinde yıllardır yılmadan mücadele ettiğimiz ‘sigara ile savaş’ en ön sıralarda geliyor. Bilindiği üzere, sigara ve nargile gibi tütün ve tütün ürünleri kullanımı solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozuyor. COVID-19 da solunum yollarını hedef alan bir hastalık. Salgın sürecinde yapılan çalışmalarda sigara içenlerde ağır zatürre ve solunum yetmezliği ile seyreden COVID-19 vakalarının daha sık olduğu ve bu grupta ölüm riskinin daha yüksek olduğu saptandı” diye konuştu.

“O GÜN BU GÜN”

Kurulduğu 1999 yılından bu yana toplumun sigaraya karşı bilinçlenmesi yolunda önemli çalışmalar yapan Doç. Dr. Mustafa Aydın, içilen her bir sigarada sağlığa zarar veren ve insanı zehirleyen binlerce kimyasal maddenin bulunduğunu ve bu kimyasal maddelerin 81 tanesinin doğrudan kansere neden olduğunun bilindiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Sigara içiyorsanız parmaklarınız dudaklarınızla temas ediyor ve bu da COVID-19 gibi hastalıkların elden ağza bulaşma olasılığını artırıyor. O yüzden ne kendi hayatınızı ne

de çevrenizdeki insanların hayatını riske atmayın. Sigara içiyorsanız, bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz. Sigarayı bırak ve COVID-19 riskini azalt diyoruz. Bugüne kadar hep bir bahane öne süren tiryakilere diyoruz ki, pandemi sizler için bir milat olsun ve sigara içmenizi azaltmak veya tamamen bırakmanız için o gün, bu gündür” ifadelerini kullandı.

HER YIL 8 MİLYON ÖLÜM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan küresel tütün salgını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık

1,2 milyonu ise sigara içmediği halde pasif etkilenmeye maruz kalmaktan kaynaklanıyor.