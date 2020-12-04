MÜSİAD EXPO 2020: ÜRETİM, TİCARET VE DİPLOMASİNİN KALBİ

Müstakil Sanayici ve İş Adamla - rı Derneği’nin (MÜSİAD), Türki - ye ekonomisinin ticaret ve yatı - rım alanlarındaki iletişim dili ve köprüsü olmak adına iki yılda bir düzenledi - ği MÜSİAD EXPO 2020, başarıyla tamamlandı. Bu yıl sadece pandemi dönemindeki en geniş katılımlı fuar olarak değil; aynı zamanda pek çok ilki gerçekleştirerek de güçlü marka ima - jını sağlamlaştıran fuar, 70 bin metrekarelik bir alanda 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pande - mi kurallarına ve TSE Covid-19 güvenli hizmet standartlarına uygun şekilde yapılan MÜSİAD EXPO’ya, ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılım ve ziyaretler gerçekleşti. maske, mesafe, temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülen organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontrol - ler sonrasında içeriye alındı ve fuar alanın - da temassız teknolojiler kullanıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va - rank tarafından açılışı yapılan fuarı Cum - hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etti. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “MÜSİAD EXPO gibi geniş kapsamlı etkinlik - ler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmemize vesile oluyor. Yaşadığımız bu zor günlerde; ülkeler arasın - da kurulan ortak yatırım, ortak üretim ve or - tak ticaret imkanları salgına karşı güçlü bir ekonomik bağışıklık geliştirmesini sağlaya - cak. Salgın sonrası dönemin kazananları, iş - birliğini bugünden kurup, hızlı harekete ge - çenler olacak” dedi.

24 SEKTÖRDEN YÜZLERCE FİRMA KATILDI

MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında 50 ülke - den 400 alım heyetinin ağırlandığını söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 sek - törden yüzlerce firmanın katılımıyla yapılan MÜSİAD EXPO 2020’yi pandeminin bu zorlu sürecinde yeni dönem iktisadi yol haritasın - da etkili ve faydalı olmak adına gerçekleştir - diklerini ifade etti. Fuara, Venezuela’dan Öz - bekistan’a, Endonezya’dan Almanya’ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın sağlandığını hatırlatan Kaan, “Avrupa, Asya-Pasifik, Avras - ya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talebin olması, ülkemizin yeni dönem yatırım politi - kalarına destek vermek adına bizleri yürek - lendirdi” diye konuştu. MÜSİAD Expo’nun TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE Co - vid-19 güvenli hizmet standartlarına uygun şekilde yapıldığı söyleyen TÜYAP Genel Mü - dürü İlhan Ersözlü, maske, mesafe, temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yü - rüttükleri organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçileri hassas kontroller sonrasında içeriye alarak ve fuar alanında temassız tek - nolojiler kullandıklarını belirtti. İlhan Ersöz - lü, “Fuar sonrası katılımcılarla yaptığımız an - ket sonuçlarına göre katılımcılarımızın yüzde 89’unun fuardan memnun olduğunu ve yine katılımcılarımızın yüzde 96’sının bir sonraki fuara katılmayı düşündüklerini tespit ettik. Aldığımız bu sonuçlar bizi çok memnun etti ve şimdiden 2022 fuarı hazırlıklarına hızlıca giriş yaptığımızı belirtmek isterim. TÜYAP Yö - netimi olarak MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı işbir - liği için Müstakil Fuarcılık ve MÜSİAD yöneti - mine teşekkür ederim” diye konuştu.

EXPO 2020’DE GİRİŞİMCİLİK ALANI’NA BÜYÜK İLGİ

Bu yılki fuarın ilklerinden olan Girişimcilik Alanı’nda, Türkiye’nin yeni yatırım gücü hali - ne gelen projelerin sergilendiğini ve bu alanın ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi çektiğini aktaran Kaan, aynı şekilde fuar kapsamında ziyaretçilerle buluşan Türk dünyasının hak - lı gururu elektrikli araçların da yoğun ilgiyle karşılandığının altını çizdi.

PEK ÇOK İLKE İMZA ATILDI

Bu yılki EXPO’da ilk kez MÜSİAD tarafın - dan projelendirilen ve yeni turizm kaynakla - rı geliştirme ve turizm yatırımlarını çeşitlen - dirme projesi kapsamında, kamuya sunulan ve önemli ölçüde kendine taban bulan Kara - van Turizmi girişimleri de sergilendi. Fuar - da yer alan MÜSİAD Vadisi’nde Akıllı Tarım Kent Projesi, Karavan Park Projesi, Pandemi (Sahra) Hastanesi ile MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü olacak Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsle - ri projeleri başta olmak üzere MÜSİAD Futu - re, MÜSİAD Innova, MÜSİAD Invest, MÜSİAD Akademi, 2023 YEREL ve MÜSİAD TIA mar - kalarının da lansmanları yapıldı. MÜSİAD EXPO’da tanıtımı yapılan MÜSİAD Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri, KOBİ’lerin, yatırım, üretim ve ticaret olmak üzere her aşamada şartları düşünülmüş yaşam alan - larında bir kuluçka merkezi mantığı ile büyü - mesi için hayata geçirilmiş projeler. Her türlü afet ve olası yenilenen pandemi durumların - da tüm ihtiyaçların aynı ortam içinde sağla - nacağı ve sağlıklı bir şekilde üretim ve ticare - tin aksamadan devam edeceği üretim üsleri, işverenler ve emekçilerin aileleri ile birlikte rahatça yaşayabileceği birer yaşam alanla - rını kapsıyor.

IBF, 24’ÜNCÜ KEZ DÜNYA İŞ İNSANLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

MÜSİAD EXPO, pek çok etkinliğe de ev sa - hipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanayici ve iş insanlarının katıl - dığı 24’üncü Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) “Virüs Ekonomisi” gündemini konuş - tu. Toplantılar boyunca, pandemi son - rası dünya düzeni masaya yatırıldı.

Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu zamanda, düzenlenen ülke temsilcileri, iş insanlarını ağırlayan forumda IBF Başkanı Erol Yarar yaptığı konuşmada; “Bugünün fotoğrafını iyi çekmezsek, teşhislerimizi doğru yapamazsak, tedaviyi yapamayız. Sektörel analizleri, bugünün ve yarının ne olacağı ile ilgili uzmanlarımızdan dinlemek yararlı olacaktır. Dünya hayatı hiçbir asırda görmediği büyük kriz haline dönüştü. Dünyadaki istatistiklere baktığımızda her yıl 56 milyon kişi ölüyor. Şu anda bu hastalık nedeniyle ölümler istatistiki olarak yüzde 1,5 artmış. Dünyanın ekonomisi nasıl daralır diye baktığınızda, tek izahı var. Psikoloji bozulunca ekonomi de bozuldu” dedi. Ticaret ve yatırım ağlarına katkıda bulunmak adına, ticaretin iletişim dili haline gelen diplomasinin, öncü unsurlarından olan fahri konsolosların bir araya geldiği ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ bunlardan biriydi. Uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getiren ve yaklaşık 50 fahri konsolosun katıldığı zirvede Türkiye ile ABD, Avrupa, Asya ülkeleri başta olmak üzere, farklı ülkelerin ticari ve ekonomik diplomasisi tartışıldı. Bügüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 anlaşma imzalayan MÜSİAD, Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni ile 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla iyi niyet ve işbirliği (MoU) anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi noktasında adımlar attı.

MÜSİAD DÜNYA GENEL İDARE KURULU (DGİK) YAPILDI

MÜSİAD EXPO boyunca yapılan diğer bir etkinlik de MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu’ydu. Toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Keçebir, Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, yurtiçi ve yurtdışından şube başkanları ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Fuarın son gün ziyaretçilerinden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “MÜSİAD’ın ilk fuara başladığı dönemden bugüne kadar bütün fuarlarında bulunduk. MÜSİAD’ın her fuarında bir öncekinden daha gelişmiş, katılımcısı çok ve içeriği zengin bir organizasyonla karşılaşıyoruz. MÜSİAD fuarları çok önemli. Pandemi dönemine rağmen ticareti güçlendirmek için yapılan hibrit fuarın faydalı geçtiğine inanıyorum’ dedi.