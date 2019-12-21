Yılın Starları ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Yılın Bakanı’ ödülünü alırken, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek’e ‘Siyaset Onur Ödülü’ takdim edildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ni alan kişi, kurum ve kuruluşlar şunlar:

YILIN BAKANI – TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN SİYASET ONUR ÖDÜLÜ - CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESKİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜ – YILMAZ ULUSOY HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI YILMAZ ULUSOY YILIN İŞADAMI - ÖZTEK ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÖZTEK YILIN SANAYİCİSİ - NAMET YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI FARUK KAYAR YILIN BANKASI - HALKBANK YILIN KAMU KURULUŞU - PTT YILIN VAKFI - SANİ KONUKOĞLU VAKFI YILIN ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YILIN MESLEK ÖRGÜTÜ - TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ YILIN OTOMOTİV MARKASI VE İHRACATÇISI– MERCEDES-BENZ TÜRK YILIN GİRİŞİMCİSİ - ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN AVRUPA’DA YILIN İŞADAMI - YAHYA FIRAT AVRUPA’DA GIDA SEKTÖRÜNDE YILIN ŞİRKETİ – ÇİLOĞLU AVRUPA’DA YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ - LA ELEGANCE YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHU BOZKURT ORTADOĞU’DA YILIN İŞADAMI - DEWA GMBH VE DEMA MONTAJ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜNER ÇAKIROĞLU YILIN BELEDİYE BAŞKANI - SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI YILIN İKLİMLENDİRME MARKASI - DAIKIN TEKNOLOJİDE YILIN ŞİRKETİ - ASTAŞ JUKİ YILIN FAİZSİZ FİNANS KURULUŞU – KATILIMEVİM HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE YILIN MARKASI - DAMAT & TWEEN TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI - GÖNÜL KAHVESİ YILIN LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISI - SGS TRANSİTNET ANADOLU’DA YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ - AYSEL DONDURMACI YILIN TURİZM YATIRIM ÖDÜLÜ - RADISSON BLU VADİSTANBUL MAKİNA SANAYİİNDE YILIN ŞİRKETİ - TÜRBOSAN YILIN SAĞLIK KURULUŞU - AVRASYA HOSPİTAL TURQUALITY DANIŞMALIK ÖDÜLÜ - PROGROUP YILIN DANIŞMANLIK FİRMASI - BROTHERS & PARTNERS