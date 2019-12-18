“Türkiye’de işsizlik değil, işe uygun eleman sorunu var”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği mesleki eğitimin geliştirilmesi gerekliliği sözlerine atıfta bulunarak, “Mesleki eğitim almış, meslek lisesi, meslek yüksekokulu mezunları değerlendirilmediği, bu mezunlara statü kazandırılmadığı ve pozitif ayrımcılık yapılmadığı takdirde Türkiye’deki mesleki eğitimin hiçbir yere varamayacağına inananlardanım” diye konuştu.

Meslek liselerini, meslek yüksekokullarını ve mesleki eğitim veren kurumları önemli bir noktaya getirmek gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu kurumlara ayrıcalıklı davranmalı, teknolojik alt yapı sağlamalıyız ki Türkiye’nin üst düzey insanları çocuklarını buralara göndersinler. Bizim son dönemlerde gündeme getirmeye çalıştığımız; meslek okulları veya mesleki eğitim almış bir insanın çalışacağı yerin hizmet sektörü olması gerektiği. İş dünyası ile mesleki eğitimi birleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Mesleki okul müfredatlarının bir parçasının iş dünyası ile yürümek olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu kurumlar cazip hale getirilmeli ki yarının iş liderleri bu okullara gelebilsinler. Hükümet, siyaset, devlet bu konuda adımlar atmalı. Meslek okullarına gelecek öğrencilere bazı avantajlar sağlanmalı. Kısa dönem askerlik, yedek subaylık, iş kurmaları için daha fazla teşvik vermek veya bir iş yerine girdikleri zaman daha fazla ücret vererek onları bu kurumlara kanalize etmek, statü vermek, onlara pozitif ayrımcılık yapmak ve desteklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİ SEKTÖRLE İÇ İÇE OLMALI”

Her fırsatta öğrencilerin sektörle iç içe olmaları gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir bakan yardımcımız mesleki eğitim konusu ile yakından ilgileniyor. Üst kademede alınan kararın alt kademede anlaşılabilir olması önemlidir. Mesleki eğitim veren bütün kurum ve kuruluşların da ülkenin ortaya koyduğu bu stratejiye inanması gerekir. Bugünlerde organize sanayilerin içerisine meslek liseleri kurma gibi bir takım fikirler...