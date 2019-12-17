Turkcell, 'teknolojide öncü' rolünü sürdürüyor

Turkcell’in yılın üçüncü çeyreğinde grup bazında gelirleri 6,6 milyar TL’ye oldu, FAVÖK 2,8 milyar TL’ye ulaştı. Net kârını geçen yıla göre üç kat artıran Turkcell, 801 milyon TL ner kar elde etti. Bu sonuçlarla ilk 9 ayda Turkcell Grubu, yüzde 17,8 büyüme ile 18,5 milyar ciroya ve yüzde 17,2 artışla 7,7 milyar TL FAVÖK’e erişti. Şirketin 9 aylık net kârı 2 milyar 491 milyon TL oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile yaptıkları yatırımlar ve hedefleri hakkında konuştuk.

Turkcell olarak 2019 yılının ilk dokuz ayı itibariyle ulaştığınız büyüklüğü anlatır mısınız?

Turkcell tarihinin en iyi ilk 9 aylık dönemlerinden birine imza attık. Bu başarımız finansal sonuçlarımıza da olumlu bir şekilde yansıdı. Yılın üçüncü çeyreğinde grup bazında gelirlerimiz 6,6 milyar TL oldu, FAVÖK 2,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketimizin net kârı da geçen yıla göre üç katın üzerine çıkarak 801 milyon TL oldu. Bu sonuçlarla ilk 9 ayda Turkcell Grubu olarak yüzde 17,8 büyüme ile 18,5 milyar ciroya ve yüzde 17,2 artışla 7,7 milyar TL FAVÖK’e eriştik. 9 aylık net kârımız 2 milyar 491 milyon TL’ye ulaştı. En dikkat çekici başarıyı müşteri sayısında gerçekleştirdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik; müşteri bazımıza net 526 bin mobil müşteri ekledik. Türkiye’deki toplam abone sayımız 37,3 milyona ulaştı. Özetle hem operasyonel hem de finansal açıdan oldukça başarılı bir dönem geçirdik.

Telekomünikasyon sektöründe artan rekabete karşı gerek yönetim gerekse büyüme anlamında uyguladığınız stratejilerden bahseder misiniz?

Turkcell olarak değiştirmeyeceğimiz tek stratejimiz teknolojik değişimin ve dönüşümün öncüsü olma misyonu. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızı daha da geliştirerek yeni akıllı teknolojilerimizle müşterilerimizin hayatlarına değer katmayı sürdüreceğiz. Teknoloji alanındaki farkımızı yeni teknolojilere yatırıma devam ederek ortaya koyacağız. Bu amaçla satış kanalımızı bireysel, kurumsal ve uluslararası olmak üzere üç ana odak üzerinden yeniden şekillendirdik. Temel değişim amacımız müşterilerimizle daha güçlü bir ilişki içinde olduğumuz bir organizasyona ulaşmak. Bunun yanı sıra dijital operatör vizyonumuzu da geliştirerek devam ettireceğiz. Bu vizyon benim de dört yıldır içinde olduğum gelişmelerin bir bütünü. Dolayısıyla buna aynı hızla devam edeceğiz. Şu anda iştirakimiz Lifecell Ventures ile 38 ülkedeyiz ancak bu konuda gidecek daha çok yolumuz bulunuyor.

Biz sadece bireylere değil kurumlara da çözümler üretiyoruz. Yeni iştirakimiz Dijital İş Servisleri ile en küçük KOBİ’den en büyük şirkete kadar kurumların dijitalleşmesi için çözümler sunuyoruz. Öte yandan ‘Techfin’ dediğimiz, dijitalleşmenin finansal ayağındaki dönüşümde de Paycell ve Financell markalarımız ile iddialıyız. Techfin’de temel amaç, aracıları aradan çıkarıp müşterilerin dijital finansal servislere hızla ulaşmasını sağlamak. Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Bu kapsamda 5G, yapay zekâ, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojileri odaklanacağımız konular arasında yer alacak.

“BİN 200 KİŞİYİ AŞAN BİR MÜHENDİS EKİBİNE SAHİBİZ”

Turkcell’in Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik anlamında çalışmalarından söz eder misiniz?

Ar-Ge tarafında bin 200 kişiyi aşan bir mühendis ekibine sahibiz. Bu ekip yerli milli teknolojiler geliştirmek ve ülkemize yeni teknolojik değerler kazandırmak amacıyla gece gündüz çalışıyor. Gerek 5G gerek yapay zekâ uygulamalarıyla robotik çözümler gibi en ileri teknolojilerdeki araştırma ve geliştirmeler buradaki mühendislerimiz tarafından gerçekleştiriyor. Tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerle ülkemizin teknoloji alanında da dünyada söz sahibi ülkelerden biri olması için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca BiP ve lifebox gibi dünya çapında kullanılan dijital servislerimiz de AR-GE merkezimizdeki mühendislerimiz tarafından geliştiriliyor. Bu anlamda dünyada bir operatörde dijital servis geliştirmek için çalışan en geniş ekibe sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu ekip sayesinde de geliştirdiğimiz servisler dünya standartlarında oluyor. Hedefimiz çıtayı daha da yükseğe çekmek. Bu nedenle Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımız hız kesmeden sürecek.

Sürdürülebilirlik alanında da birçok çalışmamız bulunuyor. Son dönemde yaptığımız çalışmalardan örnek vermemiz gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubumuzun ilk güneş enerjisi santralini açtık. Bunun yanında, BNP Paribas ile ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ anlaşmasına imza attık.

“TEKNOLOJİDE ÖNCÜ ROLÜMÜZÜ 5G’DE GURURLA SÜRDÜRÜYORUZ”

5G konusunda yaptığınız atılımlar nelerdir?

Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknolojideki öncü rolümüzü 5G alanında da gururla sürdürüyoruz. Bu alanda Türkiye’de ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatta İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda 5G’yi...