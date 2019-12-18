Süper Lig’in gelirleri 4,2 milyar TL’ye ulaştı

Türk sporuna finansman desteğinin yanı sıra bilgi birikimi ile de büyük katkı sağlayan Aktif Bank’ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı, Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporu EkoLig’in yeni sayısı 12 Kasım 2019 tarihinde Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın ev sahipliğinde basına açıklandı.

Toplantıda; başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve kulüp temsilcileri olmak üzere Türk futboluna destek veren birçok kuruluşun yöneticileri ve akademisyenler de yer aldı. Futbol ekonomisinin 3 büyük gelir kalemi üzerinden Türk futbolunun fotoğrafını çeken ve Süper Lig’i Avrupa ligleri ile karşılaştıran rapora göre, Süper Lig kulüpleri geride bıraktığımız iki futbol sezonunda (Maç günü, naklen yayın, ticari gelirler ve Avrupa Ligleri’nden elde edilen gelirler dâhil)toplam 7,4 milyar TL gelir elde etti.

“SÜPER LİG PASTASI YÜZDE 30 BÜYÜME ELDE ETTİ”

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, “Süper Lig, Avrupa’nın en fazla gelir yaratan liglerinden biri olmaya devam ediyor. Son iki sezonda Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın maç günü, naklen yayın, ticari gelirleri ile Avrupa Ligleri ’ne katılım ve bu liglerdeki sportif performanslarından elde ettikleri gelirlerin toplamı 7 milyar TL’yi geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon yüzde 30 oranında büyüyen Süper Lig pastasında, maç günü gelirlerinde 100 milyon TL’ye yakın bir artış oldu. Seyirci ortalaması 14 binlere ulaşan Süper Lig’in maç günü gelirleri 500 milyon TL’ye yaklaşırken...