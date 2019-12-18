Verdiği hizmetlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyor. Sincan halkına hizmet yolunda her talebi değerlendiren belediye çalışanları, ihtiyaç sahiplerine 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar bizzat ulaştırıyor. Bu hizmetten 160 aile yani 550 kişi faydalanıyor. Sincan Kapalı Cezaevinde görev yapan 250 asker ve polis de hazırlanan bu yemeklerden yiyor. Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri de unutmadı. Ailesinden uzakta öğrenci yurtlarında kalan 230 ihtiyaç sahibi öğrenci yemek hizmetinden faydalanma fırsatı buluyor.

HER SABAH ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMI

Belediye hizmetlerinden en çok sevileni ücretsiz çorba dağıtımı. Her sabah 5 noktada saat 07.00 ile 08.30 arasında, Güngörmüşler Konağı ve Millet Kıraathanelerinde Sincanlılara ücretsiz çorba ikram ediliyor. Öğrenciler ve çalışanlar her sabah sıcak çorba içmenin tadını çıkarıyor.

SİNCAN BELEDİYESİ’NE ‘SIFIR ATIK’ ÖDÜLÜ

Sıfır atık projesinin her yönüyle ele alındığı, sıfır atık anlayışının Türkiye ve Dünyadaki mevcut durumunun değerlendirildiği Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinin ikincisi İstanbul’da düzenlendi. Zirvede “Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi ve Finansmanı” adlı oturuma davet edilen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesinin sıfır atığa ilişkin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Ercan “Bizim için Sıfır Atık basit bir kavram değil, bir yaşam şeklidir.” diyerek sıfır atık seferberliğinin Sincan Belediyesi için önemine değindi, “9 bin konteynerimiz var. 134 noktaya geri dönüşüm kumbarası koyduk. Okullarımız ve resmi kurumlarda 4 bin 500 adet atık kutularımız var. Geçici depolama alanları ile 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimiz var. Sıfır atık bizim için basit bir kavram değil bir yaşam biçimi. Sürecin bizi getirdiği noktada örnek belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

“ANKARA’NIN İLK YEREL KOMPOSTLAMA TESİSİNİ KURDUK”

Sincan Belediyesi organik gübre üretiminde yaptığı çalışmalarla da taktir topladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında aldığımız Kompostlama makinası ile ilk yerel kompostlama tesisini kurduk. Pazar ve market atıklarını toplayıp uygun nem, oksijen ve sıcaklık değerlerinin sağlandığı ortamda yararlı mikroorganizmalar tarafından çürütülerek doğal bir gübreye dönüştürüyoruz. Aylık ortalama 550 kg organik gübre elde ediyoruz. Elde ettiğimiz kompostu, toprak iyileştirici olarak kullanıyoruz” sözleriyle...