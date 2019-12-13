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Aralık ayı lojistik gündemi Ekovitrin'de...

Ekovitrin her ay olduğu gibi bu ay da lojistik sektörünün nabzını tutuyor. Sektördeki son gelişmeler ve özel söyleşiler Aralık sayımızda sizlerle.

Aralık ayı lojistik gündemi Ekovitrin'de...

Ekovitrin her ay olduğu gibi bu ay da lojistik sektörünün nabzını tutuyor. Sektördeki son gelişmeler ve özel söyleşiler Aralık sayımızda sizlerle.

13 Aralık 2019 Cuma 15:48
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Aralık ayı lojistik gündemi Ekovitrin'de...

SARP INTERMODAL’E 3 KATEGORİDE ATLAS ÖDÜLÜ

Sarp Intermodal, 10. Atlas Lojistik Ödülleri Töreni’nden 3 ödülle ayrıldı. Demiryolu Taşıması Firmaları kategorisinde üst üste ikinci kez ödül alan şirketin çalışanları da karayolu ve denizyolu alanında yılın yöneticileri seçildi.

“FİRMALARA ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYORUZ”

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “2006 yılından bu yana uluslararası taşımacılıkta Türk ve yabancı firmalara teminat sağlıyoruz. Firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz” dedi.
SGS TransitNet, lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalara teminat hizmeti veriyor. Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan da Türkiye’ye yapılan taşımacılık faaliyeti SGS TransitNet teminatıyla gerçekleştiriliyor. SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

“25 YILDIR LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”

Select Bilişim Hizmetleri AŞ Kurucusu Gökhan Girgin, bu yıl 25. yıllarını kutladıklarını söyleyerek, lojistik sektörüne çözümler sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

FEVZİ GANDUR LOGISTICS 5 YILDIR EN İYİLER ARASINDA

Lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Fevzi Gandur Logistics, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 10’ncu kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri’nden iki ödül ile ayrıldı. Ödülleri Fevzi Gandur Logistics adına Pazarlama ve Satış Geliştirme Müdürü Müge Karahan aldı.

Lojistik dosyası tüm detaylarıyla Ekovitrin Aralık sayısında! Konu içerikleri için tıklayınız

Son Güncelleme: 13.12.2019 17:19
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