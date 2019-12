5 farklı markasıyla ülkemizi gururla temsil ediyor

Gıda sektörünün yanı sıra ihracat ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Ömer Seyfi Aktülün, şirketlerinde binden fazla kişiye iş istihdamı sunuyor ve birçok farklı sektöre katma değer sağlıyor. Girişimci bir yapıya sahip olan ve çok genç yaşta ticaret hayatına atılan Aktülün, üniversite eğitimi sonrasında iş hayatına hayvancılık ve et toptancılığı ile başlayarak, oluşturduğu altyapı ile süreç içerisinde birçok restauranta et temin ederek, Türkiye’nin en onemli et toptancilari arasında yer aldı ve İstanbul Ticaret Odasi Meclis üyeliği, Et ve Et Ürünleri Komite Başkanlığı görevini de üstlendi.

Aktülün, sahip olduğu global ve vizyoner bakış açısı ile oluşturduğu et restaurantlarının yanı sıra gastronomi alanında birçok konsept ve markanın kuruculuğunu da üstlendi ve çeşitli dallarda yurtiçi ve yurtdışı mecralarda ödüllere layık görüldü. Uzun yıllar boyunca gastronomi ve et sektöründe edindiği bilgi birikimlerini hizmet sektörüne aktararak, lezzetli etin markası haline gelen ‘Şazeli Restaurantlar Zinciri’ni hayata geçirdi.

İLK RESTAURANTINI 2000 YILINDA ORTAKÖY’DE AÇTI

İlk restaurantını 2000 yılında Ortaköy’de açan Aktülün, gördüğü büyük ilgi ardından Üsküdar Kısıklı’da 5 bin metrekare ve Florya’da 3 bin 500 metrekare mekanlarda faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’deki mevcut başarısını gelen yoğun talepler doğrultusunda yurtdışına taşıdı. Özellikle Körfez ülkelerinde Türk damak tadını Şazeli markasıyla uluslararası mecraya tanıttı.

Sektörde emin adımlarla ilerleyen Aktülün’ün kurucusu olduğu markalarının arasında bulunan; ‘Maia Coffee & Chocolate’, zengin kahve çeşitlerinin ve el yapımı, katkısız çikolataların sergilendiği değerli bir konsept çalışması. Qatar’ın başkenti Doha’da Azeri mutfak kültürünün takdim edildiği ‘Nakhcıvan’ isimli restoranının kurucusu olmasının yanı sıra, Türk damak tadını ve Anadolu’nun çeşitli lezzetlerini, zengin mutfağını yine ‘Usta Turkish Kebap’, markası adı altında uluslararası konsepte taşıdı.

Ömer Seyfi Aktülün tüm bu faaliyetlerine ek olarak sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden. Gıda işletmelerinin atıklarını komposta dönüştürerek yeniden doğaya kazandırmak amacıyla kurmuş olduğu geri dönüşüm tesisiyle de sektöründe bir ilke imza atarak çevre bilincini ön plana çıkardı ve gastronomi sektörüne öncülük etti. Bu başarıları nedeniyle ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü.

Bu haber Ekovitrin Aralık sayısında! Okumak için tıklayınız