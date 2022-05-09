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Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler şaşırıyor

Güncel 09.05.2022, 12:04
Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler şaşırıyor
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Sahiplerinin aldıktan sonra değerinden fazla para harcayarak modifiye ettikleri 800’den fazla araç, Edirne’de modifiye severlerin beğenisine sunuldu. Aracını polis otosu gibi giydiren vatandaşın aracı ilgi odağı oldu.