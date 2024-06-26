Festival Halk Pazarı Çarşısı yerine yapılan, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi esnafı, alanda bulunan birçok dükkanın kapalı olması nedeniyle, merkez önünde pankartlar eşliğinde basın açıklaması yaparak, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan Doğu Garajı AVM'nin ön plana çıkarılmasını ve alışveriş merkezine destek olunmasını istedi. Festival Halk Pazarı Çarşısı Koruma Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şengül Albayrak, ticaret merkezinde bulunan esnafın eski Festival Halk Pazarı Çarşısı esnafı olduğunu belirtti ve AVM'de yer alan dükkanların yüzde 90'ının henüz kepenk açmadığını ifade etti.



“Dükkanlar açılsın” talebi

Doğu Garajı AVM'ye müşteri getirebilmek için acentelerle anlaştıklarını fakat müşterilerin ziyaret sırasında kapalı dükkanlarla karşılaştığında çıkış yaptığını dile getiren esnaf Şengül Albayrak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden dükkanların faaliyete girmesini talep ettiklerini söyledi. Albayrak, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Biz turlarla acentelerle anlaşıyoruz, otoparkımız ücretsiz buna rağmen kimseyi getiremiyoruz. Getirdiklerimiz de geldiklerinde her yerin kapalı olduğunu görüyor. Dükkanların kapalı olduğuna dair 22 kez tutanak tutuldu fakat gereği yapılmadı. Burasının canlı olması için, belediyenin dükkanları açtırması lazım. Acentelerle anlaşıyoruz, getiriyoruz, 5 dakika durduramıyoruz. İki senedir Nekropol alanı tarafındaki ana kapımız kapalı, AVM'ye tek girişi olan küçük bir kapımız var. Sabah saat 09.00'da açılıyor, 17.00'de kapanıyor. Burası Antalya, çarşının esnafı yok sayılıyor.”