Zirveye doğru

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ikinci yarının ilk hafta maçında Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi’ni 3-0’la geçti.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk set, Muratpaşa’nın 25-20’lik üstünlüğüyle geçildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da takip ettiği maçta ikinci seti 25-19 kazanan Muratpaşa’nın Sultanları üçüncü seti de 25-23 alarak karşılaşmadan 3-0’la ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta yaşanan sakatlıklar nedeniyle hükmen mağlup olan Muratpaşa, rakibinden rövanşı alırken bu galibiyetle puanını 27’ye yükseltip ligde 2’ncilik koltuğuna oturdu. Muratpaşa, yılbaşı dolayısıyla lige verilecek 1 hafta aranın ardından 8 Ocak’ta İzmir deplasmanında AVR Atletik’le karşılaşacak.