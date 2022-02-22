banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı
Aşk meyvesi'nin kilosu 100 TL'den satılıyor!
Aşk meyvesi'nin kilosu 100 TL'den satılıyor!
Bugün hava nasıl olacak? 22 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 22 Şubat 2022
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı

Zirai ambalaj atıkları toplama otomatı hizmete girecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kentte zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için düğmeye bastı.

ANTALYA 22.02.2022, 10:28
Zirai ambalaj atıkları toplama otomatı hizmete girecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kentte zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için düğmeye bastı.

Antalya’nın çevre sorunlarının ortak akılla çözümlenmesine katkı sağlamak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2020 yılında kurulan “Çevre Kurulu” çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda bir araya gelen Çevre Kurulu, zirai ambalaj atıklarında mevcut durumu ve önceki toplantılarda alınan kararlara istinaden yapılan çalışmaları ele aldı. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ambalaj atıkları sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçireceği Zirai Ambalaj Toplama Otomatı Projesi tanıtıldı.

“Pilot bölge Kumluca”

Projenin ilk olarak Kumluca’da uygulanmasının kararlaştırıldığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve aynı zamanda Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, Antalya’nın tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ve zirai ilaç tüketiminin en yüksek olduğu bölge olduğunu söyledi. Atasoy, “Zirai ambalaj atıkları maalesef kontrolsüzce çevreye atılmakta, yakılmakta, hurdaya verilmekte veya evsel atık konteynerlerine atılmaktadır. Bu durum çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline dönüşmüştür. Bu nedenle temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum için bu atıkların toplanması, bertarafı ve geri dönüşüm sistemine kazandırılması son derece önemlidir” dedi.

“Konteynerlerin enerjisi güneşten”

Başkan Danışmanı Atasoy, zirai ambalaj atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermemesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Zirai Ambalaj Toplama Otomatı’nın faaliyete geçirileceğini ifade etti. Atasoy,“Akıllı konteynerler enerjisini solar paneller vasıtasıyla güneşten alabilecek, şehir şebekesi ya da başka bir enerji gereksinimi duymayacaktır. 7 gün 24 saat güvenlik amaçlı kamera kaydı yapabilecek ayrıca kayıtların yapıldığı bölüm konteyner içinde kapalı güvenlikli bir kutu içinde yer alacaktır. Çiftçiler, cep telefonlarına indirecekleri mobil uygulama ile ilçelerinde bulunan konteynerlerin konumlarını görebileceklerdir” diye konuştu.

“4 akıllı konteyner ile başlanacak”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi gibi ilgili birçok kurum kuruluşun, STK ve uzman görüşlerinin de alınarak uygulamanın Kumluca’da başlayacağını belirten Lokman Atasoy, geçici depolama alanlarının belirlendiğini ve Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 4 adet akıllı konteyner ile projenin kısa süre sonra başlayacağını açıkladı. Atasoy, buradan elde edilecek deneyimler ile projenin tüm Antalya’ya yaygınlaştırılmasını ve Türkiye’ye örnek olmasını hedeflediklerini belirtti.

“Kartlarda puan toplanacak”

Sistemin nasıl çalışacağı hakkında bilgi de veren Atasoy, “Bu uygulamada çiftçilerimiz kendilerine dağıtılacak kartlar sayesinde sistemi aktif olarak kullanacaklar. Ambalaj atıklarını kaynağında toplayacağız. Kartlar sayesinde çiftçilerin ne kadar ambalaj atığı attığını görebileceğiz. Atıklar sistemde depolandıktan sonra puan sistemi devreye girecek ve çiftçinin kartına yüklenecek. Sonrasında da toplanan puan karşılığında çiftçilerimizi sisteme teşvik etmek amacıyla ödüller vereceğiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15