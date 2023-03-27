Zeytinpark çocuk sesleriyle renklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocukların akranlarıyla kaynaşması amacıyla “Zeytinpark’ta Hareket Var” etkinliğiyle spor platosu kurdu. Çocuklar gün boyu çeşitli spor aktiviteleriyle keyifli dakikalar geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle depremzede vatandaşlar için başlattığı sosyal iyileştirme çalışmaları çerçevesinde depremzedelere yönelik sportif etkinlikler ve atölyeler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Dechatlon iş birliğiyle “Zeytinpark’ta Hareket Var” etkinliği gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başta depremzedelere yönelik düzenlenen etkinliğe Antalyalı çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Depremzedelerin yeni yaşamlarına adapte olmaları ve çocukların da akranlarıyla kaynaşması hedeflenen etkinlikte Zeytinpark’ta spor platosu kuruldu. Çocuklar oluşturulan spor platosunda basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, trambolin, ipte yürüme, mini parkur oyunları, ip atölyesi, drama, yüz boyama gibi birçok etkinlikle gün boyu keyifli dakikalar geçirdi.

Aileler spor aktiviteleriyle çocukların keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. ‘Zeytinpark’ta Hayat Var’ etkinliğine katılan çocuklardan Elif Naz İnce, ‘Çok eğlendim. Evde olsaydım sıkılırdım. Hem temiz hava aldım hem arkadaşlarımla oynadım. Böyle etkinliklerin daha fazla yapılamasını istiyoruz” dedi. Barsan Aşkın ise ‘Birçok etkinlik vardı. Çok keyifli zaman geçirdim” diye konuştu.