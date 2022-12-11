Zabıtadan zincir marketlerde denetim

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde etiket, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramaj denetimlerinde

bulunarak, kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tuttu.

Zincir marketlerdeki fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kemer genelindeki tüm marketlerde denetim yapan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol etti. Marketlerdeki rafları tek tek dolaşarak ürünlerin etiketlerini inceleyen belediye ekipleri, haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeyi hedefliyor. Belediye ekiplerinin reyon fiyatı ile kasa fiyatının uyuşmadığı iki market hakkında tutanak tutulduğu ve gerekli incelemenin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirildiği öğrenildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçe genelindeki marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla tüm marketlerde denetimler yaptıklarını söyledi. Vatandaşın hakkını korumak için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Başkan Topaloğlu, “Zabıta ekiplerimiz ilçe genelindeki tüm zincir marketlerde fiyat etiketi,

gramaj, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için sürekli denetimler yapıyoruz. Denetimler sırasında kurallara uymayan marketlere tutanak tutuyoruz ve inceleme yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderiyoruz. Belediye olarak denetimlerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.