Yüzücüler Antalyaspor bayrağını kürsüye taşıdı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 22-23 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakaları’ndan iki birincilik ile ayrılan Antalyaspor yüzme takımı, bu yarışların hemen ardından yine federasyon tarafından 25-29 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları’na katıldı.

Yüzme Federasyonu Eski Başkanı Ahmet Bozdoğan’ın anısına düzenlenen yarışlara 15 yüzücü ile katılan kırmızı beyazlı takımda Emre Sarp Zeytinoğlu, yıldızlar kategorisinde yarıştığı 800 metre serbest yarışında erkekler Türkiye dördüncüsü ve 1500 metre serbest yarışında Türkiye beşincisi olarak üst sıralardaki yerini alırken; 1500 metre erkekler kategorisinde yarışan bir diğer sporcumuz Poyraz Şan Aşkın da Türkiye sekizincisi olarak kürsüde Antalyaspor bayrağını açan bir diğer isim oldu.

Kadınlar kategorisinde yarışan Elvin Layra Gürdal, bin 500 metre serbest yarışında kendi yaş grubunda Türkiye üçüncüsü olurken; Gülin Naz Ünalmış ise 50 metre ve 100 metre kurbağalama yarışlarında yıldız ve genç kategorilerinde Türkiye dördüncüsü olarak kürsüdeki yerini alan bir diğer başarılı Antalyasporlu oldu.

Türkiye’nin her şehrinden birçok sporcu ile birlikte 40 farklı yarışta gösterdikleri performans ile Antalyaspor bayrağını defalarca kürsüye taşıma başarısını gösteren Antalyaspor yüzme takımı, gözünü mart ayı içerisinde Edirne’de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Edirne Cup Ve Türkiye Yıldız-Genç Ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerine dikti.