‘Yüzler ve İzler’ karikatür sergisi, sanatseverlere kapılarını açtı

Karikatür Sanatçısı Hakan Kok’un, sanatla mizahı buluşturduğu ‘Yüzler ve İzler’ karikatür sergisi DokumaPark-Modern Sanatlar Galerisi’nde kapılarını sanatseverlere açtı. Siyaset, spor, sanat ve edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinin karikatürlerinin yer aldığı sergide, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün de oyuncak müzesinde çocuklara iş makinesiyle dondurma yaptığı bir tablo da bulunuyor.

29 Ekim de ‘98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi’ ile sanatseverleri bir araya getiren galeri, sanatla mizahın buluşturulduğu ‘Yüzler ve İzler’ karikatür sergisine de ev sahipliği yapıyor. Karikatür Sanatçısı Hakan Kok’un 16. karikatür sergisi AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımlarıyla açıldı.

“Yüzler ve izler karikatür sergisi”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Karikatür sanatçısı Hakan Kok, ‘Yüzler ve İzler’ sergisinin bugüne kadar açtığı 16’ncı sergisi olduğunu söyledi. Modern sanatlar galerisinde ilk kez sergi açtığını dile getiren Kok, “Birçok yerde sergi açtım. Burası çok güzel bir sergi salonu. Antalya olarak farkındalığı yüksek bir sanat galerisine sahip olmuşuz” dedi. Kuşaktan Kuşağa Antalyalılar Derneği Başkanı Bülent Kantarcılar da, Antalya sevdalısı olarak bu kente Modern Sanatlar Galerisi gibi bir eserin bırakılmasından dolayı duyduğu mutluğu dile getirdi.

“Türkiye’de bir örneği yok”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Modern Sanatlar Galerisi’nde bir serginin daha sanatseverlerle buluşturuluyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Tütüncü, “Türkiye’de hiç örneği olmayan bir koruma anlayışını Antalya’dan bütün Türkiye’ye göstermiş olduk. Bir önemli endüstri mirasını aslında şehrin el birliğiyle tekrar şehrin istifadesine sunuldu” dedi.

“Galerimiz sanatçılarımızın emrinde”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikasının işçi ve memur yemekhanesinin Modern Sanatlar Galerisine dönüştürüldüğünü belirtti. Modern Sanatlar Galerisindeki ‘98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi’ni de ziyaretçilerin mutlaka görmesi gerektiğini de söyledi. Tütüncü, “Modern Sanatlar Galerimiz her zaman tüm sanatçılarımızın emrindedir” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Sergi 1 Aralık’a kadar açık”

Konuşmaların ardından Başkan Tütüncü ve beraberindeki konuklar Karikatür sanatçısı Hakan Kok’un, ‘Yüzler ve İzler’ sergisini gezdi. Kuşaktan Kuşağa Antalyalılar Derneğinin katkı sunduğu sergide siyaset, spor, sanat ve edebiyat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan 90 eser, 1 Aralık 2021 tarihine kadar sergilenecek.