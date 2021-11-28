‘Yüzler ve İzler’ karikatür sergisi büyük ilgi gördü

Karikatür Sanatçısı Hakan Kok’un, siyaset, spor, sanat ve edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinin karikatürlerinin yer aldığı ‘Yüzler ve İzler’ sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. DokumaPark-Modern Sanatlar Galerisi’ndeki sergi 1 Aralık’ta sona erecek.

Kepez Belediyesi’nin, halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ta Antalyalıların hizmetine sunduğu Modern Sanatlar Galerisi, keyifli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Karikatür Sanatçısı Hakan Kok’un siyasetten spora, sanattan edebiyat dünyasına kadar birçok tanınmış ismi konuk ettiği ‘Yüzler ve İzler’ sergisi her gün çok sayıda sanatseveri ağırlıyor.

Kuşaktan Kuşağa Antalyalılar Derneğinin katkı sunduğu sergide 90 eser yer alıyor. Sergide Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün de oyuncak müzesinde çocuklara iş makinesiyle dondurma yaptığı bir tablo da bulunuyor. Karikatür Sanatçısı Hakan Kok’un 16. Karikatür sergisi 1 Aralık 2021 tarihine kadar gezilebilecek.