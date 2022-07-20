Yüzde yüz yerli sistemle Antalya’nın kavşakları akıllı hale getiriliyor

Antalya’da Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Kurulması İhalesi çerçevesinde 38 kavşak daha sinyalizasyon kontrol cihazlarına eklenen sistemlerle akıllı kavşak olacak. Akıllı kavşaklar ile trafikte bekleme süreleri azalırken, zaman kaybı ve yakıt tüketimi azalacak.

Trafiğe kayıtlı 1 milyondan fazla araç ile Türkiye’de en fazla araç sayısına sahip 4’üncü il olan Antalya’da trafiği daha akıcı hale getirmek ve yoğunluğu azaltmak için çalışmalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı özellikle kavşaklardaki bekleme sürelerini azaltmayı hedefleyen akıllı kavşaklar projesini hayata geçirdi. İhalesi yapılan proje ile Sağlık İl Müdürlüğü ve Laura Kavşağı’nda bir süreden beri uygulanan akıllı kavşaklara 38 kavşak daha eklenecek. Tam Adaptif Kavşak Sistemi İhalesi çerçevesinde Konyaaltı Gürsu Kavşağı’nın da sinyalizasyon sistemi akıllı kavşak sistemine dönüştürüldü.

Trafik yoğunluğu minimum düzeye iniyor

Tam Adaptif Sistem çerçevesinde 17 metre yüksekliğe konulan 360 derecelik kameralarla alınan veriler, görüntü işleme tekniği kullanılarak kavşağın anlık yoğunluğunu ölçmeye yardımcı oluyor. Gerçek zamanlı bir trafik kontrol sistem çözümü olan akıllı kavşaklar içerdiği teknoloji sayesinde kavşağın tamamına hâkim olabiliyor. Akıllı Kavşak sistemiyle kavşaklardan sensörler aracılığı ile elde edilen trafik verisi anlık olarak kullanılarak, sinyalizasyon otomatik olarak ayarlanıyor. Trafikte bekleme süresinin azalmasıyla trafik yoğunluğu da minimum düzeye iniyor. Araçların daha az dur-kalk yapmasıyla oluşan yakıt tasarrufu ile beraber ülke ekonomisine katkı sağlanıyor ve karbon gazı salınımının azalması ile de çevreye ve insan sağlığına katkı sağlanmış oluyor.

61 kavşağa uzaktan erişim

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, ihale bünyesinde kentin batısından doğusuna kadar toplam 32 adet kavşak kontrol cihazı ile 38 adet kavşakta ardışık olarak, Akıllı Kavşak Sistemi uygulanacağını söyledi. Ayrıca 61 adet kavşağın Uzaktan Erişilebilir sistem ile görüntüleri izlenebilecek. Yoğunluk olması durumunda kavşağa uzaktan anlık müdahale edilerek kavşak programı değiştirilebilecek ve yoğunluk giderilecek. Tonguç, sinyalizasyon sistemlerinde donanımsal ve altyapı kaynaklı oluşabilecek arızalar ve meydana gelen trafik kazalarının da anlık olarak belirlenerek acil müdahale edilebileceğini ve bu sayede oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçileceğini ifade etti.

Yüzde yüz yerli sistem

Akıllı kavşakların hem çevreci yönden hem trafik akışı yönünden vatandaşı memnun edeceğine inandıklarını dile getiren Tonguç, “Bu sistem yüzde 100 yerli bir sistem. Uzun süredir üzerinde çalışıyorduk. 38 Akıllı Kavşak yapıyoruz. 61 tane kavşağa da uzaktan erişim sağlayacağız. Trafikte bekleme süresini azaltmak, trafik akışkanlığını kazandırmak ayrıca gereksiz beklemeleri engellemek temel hedefimiz olacak. Mevsimine göre anlık olarak yoğunluğa göre trafiği kontrol edebileceğiz” dedi.