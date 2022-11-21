Yurt personeline çevre eğitimi

Antalya Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Bezmi Alem Kız Yurdu temizlik personeline geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme semineri gerçekleştirdi

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yer alan okul, işletme ve yurt gibi kurumlarda geri dönüşüm eğitimleri vermeye devam ediyor. Sıfır atık projesi bünyesinde ilçe merkezinden kırsala birçok okul ve işletmede bilinçlendirme seminerleri düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Bezmi Alem Kız Yurdu temizlik personeline de bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde yaklaşık 50 kişilik personele, atık yönetimi, atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile yurt içerisindeki tehlikeli atıklar konusunda bilgi verildi. Sıfır atık projesi çerçevesinde, geri dönüştürülebilir atıkları toplayıp geri dönüştürerek ekonomiye katkı yapmayı amaçladıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Ekiplerimiz, kamu kurumları öncelikli olmak şartıyla, okullarda, evlerde ve iş yerlerinde çevre eğitimleri düzenleyerek vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendiriyor. Konyaaltı Belediyesi olarak sıfır atık ve geri dönüşüm konularını önemsiyoruz. Bu konuda daha farklı projeler de üreterek hem çevreye hem de ekonomiye katkı yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.