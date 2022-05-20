Yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere tüyolar verildi

Alanya Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere, ‘Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yolları’ semineri düzenledi.

Alanya’daki binlerce öğrenci Haziran ayı içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavları’na girecek. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli olan Psikolog Esra Yemez tarafından son sınıf öğrencilerine yönelik, ‘Sınav Kaygısı İle Baş Etme Yolları’ semineri düzenledi. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde sınav kaygısı, yaşanabilecek zihinsel duygusal fiziksel belirtiler, problem çözme becerisi, kaygıyı yönetme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme başlıklarında çalışmalar yapılarak interaktif uygulamalar gerçekleştirildi.

Öğrencilerin de dahil olduğu uygulamalarda özellikle konsantrasyon, sınav gününe hazırlık, sınav anında dikkat edilmesi gereken kurallar üzerinde duruldu. Kaygının doğru yönetilerek başarıya açılan kapının anahtarı olduğu vurgusu yapıldı. Stres seviyesini en aşağıya çekmek için çeşitli teknikler öğrencilere gösterildi. Soru cevap bölümünde birebir diyaloglar sağlanarak her öğrencinin yaşadığı durum ayrı ayrı analiz edildi.