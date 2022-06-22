Yoruma dayalı eğitimle öğrencilere kaynakları araştırma zamanı doğacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yoruma dayalı eğitim sistemi ile derslerin kayda alınacağını, bu sayede öğrencilerin merak etme ve araştırma yapmaya zamanı olacağını belirterek, "Bu dersleri ileride mezunlarımıza da açmayı planlıyoruz. Bu akademik eğitimde büyük bir dönüşümün adımı olacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin (EJER) Rektörler Paneli bölümüne konuşmacı olarak katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın moderatörlüğündeki online panelde, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de panelist olarak yer aldı.

Yoruma dayalı eğitim başlıyor

"Değişen Dünya ve Dönüşen Üniversiteler" başlıklı panelde akademide reformlar, teşvikler ve akademisyen motivasyonu konularını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitimde dönüşüm sürecinin pandemi sürecinde hızlandığını vurguladı. Uzaktan eğitim ve online sınavlar gibi konularda tüm üniversitelerin bu dönemde önemli bir atılım yaptığını kaydeden Rektör Özkan, “Biz de bu süreçte üniversitemizde bir stüdyo kurduk. Pandemi sonrasında ise bunu bir adım ileri taşıdık. Bazı dersleri artık kayıt sistemine alacağız. Öğrencilerimiz bu dersi evinde dinleyebilecek. Bu süre içerisinde merak etme, referans kaynakları araştırma zamanı da olacak. Fakültemizde bu ders saatinde ise öğrencilerimiz bu konuyla ilgili sorularını bize iletebilecek. Yani derslerimiz yorum bazlı gerçekleşecek. Bu çalışmamıza Tıp Fakültemiz ile başlayacağız. Daha sonra üniversite geneline yaymayı hedefliyoruz. Bu dersleri ileride mezunlarımıza da açmayı planlıyoruz. Bu akademik eğitimde büyük bir dönüşümün adımı olacak” ifadelerini kullandı.

Tarımda pratik eğitim dönemi

Pratik yönü yoğun olan Ziraat Fakültesi’nde de son sınıfta tıp eğitiminde olduğu gibi intörnlük sistemine geçildiğini açıklayan Rektör Özkan, “Öğrencilerimiz ilk üç yıl teorik tüm eğitimleri alarak, son sınıfta sadece pratik yapacaklar. Bu hem sektörü tanıma hem de ilgilerini çeken, uzmanlaşmak istedikleri konuda gelişmek için bir fırsat olacak. Antalya tarım sektörünün çok güçlü olduğu bir şehir. Bu çalışmanın tarım sektöründe de kaliteyi yükselteceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Müfredatı yeniliyoruz”

Tüm fakültelerin katılımıyla yıllık değerlendirme çalıştayları düzenlenmeye başladıklarını da açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu çalıştaylar hem müfredatımızı çağın gerekliliklerine göre revize etmek, hem de doğru uygulamaların diğer birimlere örnek olabilmesi açısından çok kıymetli. Bu çalışmalarımızın eğitim kalitesine katkısını önümüzdeki yıl göreceğiz” dedi.