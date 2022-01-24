Yoğun kar yağışı altındaki Akseki’ye Kepez’den destek

Kepez Belediyesi, yoğun karla mücadele eden Akseki Belediyesi’ne destek olmak amacıyla bölgeye ekip ve iş makinesi sevk etti.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Antalya ve Konya arasında ulaşımı sağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkii ulaşıma kapanırken, karayoluna sınır Akseki İlçesi’nde de kar yağışı etkili oldu. Akseki Belediyesi, ilçeye giriş yolu, merkez ve kırsal alanda bulunan 25 mahallede kar kürüme çalışması başlattı. Kapanan mahalle yollarını sürekli açık tutmaya çalışan Akseki Belediyesine, Kepez Belediyesi’nden destek geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla bölgeye ekip, 1 greyder ve 1 kepçeden oluşan iş makineleri sevk edildi. Kepez Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle karla mücadelede omuz omuza çalıştı. İlçe merkezi ve mahallelerde sürdürülen çalışmalarda yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyeciliğin hiçbir zaman hizmette sınır tanımadığını belirterek, “Kepez Belediyesi olarak, her zaman her yerde vatandaşlarımızın yardımına koşmaya, belediyelerimize destek olmaya hazırız” dedi.