Yılın en başarılı başkanı Yücel, oldu

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından Yılın En Başarılı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel seçildi.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı tarafından yapılan anket ve saha çalışmaları sonucu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘Yılın En başarılı Belediye Başkanı’ seçildi. Daha önce 2016 yılında da bu ödülü alan Başkan Yücel, yaptığı çalışmalar ve projeleri ile bir kez daha bu ödüle layık görüldü. Bu önemli ödülü bir kez daha kazanmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Yücel, “Bu ödül sadece benim değil, meclisimizin, çalışma arkadaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi parti temsilcilerimizin yani hepimizin ödülü. Bizlere destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, aynı zaman da halkımıza da teşekkür ediyorum. Bu ikinci oldu kamu derneğinden aldığımız başarı ödülü. Uzaktan bakıldığı zaman pek çok şey söyleniyor, eleştirilere tenkitlere tabi ki açığız ama bugünün şartlarında en fazla üreten, çalışan belediyeyiz. Bu yüzden herkese sonsuz teşekkürlerimi borç biliyorum” dedi.