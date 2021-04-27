Yeşilçam Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların doğa ile iç içe yürüyüş yapabilmesine ve keyifle bisiklet sürebilmesine imkan sağlamak için Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hazırladı. Sarısu-Gökdere-Gedeller-Hacısekiler-Akdamlar ve Gökçam mevkiinin rota olarak belirlendiği yürüyüş ve bisiklet yolu 38 kilometrelik bir güzergaha sahip olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, Antalyalıların kentin yanı başındaki doğal güzellikleri keşfedebilecekleri, kent yaşamının stresini spor yaparak atabilecekleri doğa ile iç içe bisiklet ve yürüyüş yolu projesi hazırladı. Sarısu-Gökdere-Gedeller- Hacısekiler- Akdamlar- Gökçam- Doyran mevkilerinin rota olarak belirlendiği 38 kilometrelik bir güzergah oluşturuldu. Güzergahın, 1960 ve 70’li yıllarda Cüneyt Arkın’ın Alageyik, Büyük Yemin, Fatma Girik’in Kara Peçe, Rüştü Asyalı’nın Keloğlan filminin çekildiği bir bölgede yer alması nedeniyle Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi adı verildi.

“Rehbersiz güvenli parkur”

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, pandemi nedeniyle evlerinde sıkılan Antalyalıları spora teşvik etmek, bir rehbere ya da gruba ihtiyaç duymadan ailece doğa içinde güven içinde keyifle yürüyüş yapma ve bisiklete binme imkanı sunmak amacıyla Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hazırladıklarını söyledi. İsmail Oskay, çevrecilik belediyecilik anlayışı ile ormana ve kente zarar vermeden insanların doğada rahatlıkla yürüyebileceği bisikletini sürebileceği ve fotoğraf çekebileceği bir alan oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

“Çalışmalar başladı”

Etaplar halinde olacak yürüyüş ve bisiklet yolunun 38 kilometrelik güzergahının belirlendiğini belirten Oskay, GPRS kodlarının çıkarıldığını, rota üzerinde uluslararası boya ve işaretleme çalışmalarına başlandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının da montajına başlanacağını ifade eden İsmail Oskay, çevreye zarar vermemek için belirli noktalara çöp bidonları konulacağını ve vatandaşların dinlenebilmesi için banklar yerleştirileceğini kaydetti.

“Çevre Gününe tamamlanması planlanıyor”

Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete açmayı planlanıyor. Gezilere katılanlara doğada bulunurken doğaya zarar vermeden nasıl davranılması gerektiği konularında eğitimler verilecek. İnsanlar istediği etapta, istediği mesafede, istediği sürede doğa ile baş başa yürüme ya da bisiklete binme imkanına sahip olacak. Güzergah üzerindeki tesislerden, yerel satıcılardan alış veriş yapabilecek. Bölgenin ekonomik refahının yükselmesine katkı sağlanacak.

“Harita basılacak”

İnsanların yürüyüşlerini rehber olmaksızın yapabilmeleri için güzergâh haritası dijital ortamda ve baskılı olarak vatandaşlara ücretsiz sunulacak. Ayrıca belirli aralıklarla konulacak tabelalar ve yol çizgileri sayesinde de yürüyüşçüler ve bisikletçiler en iyi şekilde yönlendirilecektir. Rotanın şehir merkezine yakın olması avantajıyla Antalyalılar özel araçlarıyla ya da toplu ulaşım araçlarıyla yürüyüş ve bisiklet yoluna ulaşabilecek.