Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest’te

TÜMOSAN’ın Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT, BilimFest’te ziyaretçilerle buluşuyor.

Türk Savunma Sanayisinin en önemli firmaları arasında yer alan TÜMOSAN’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği PUSAT, Antalya BilimFest’te sergilenecek. Yüksek teknoloji ürünlerinin yer alacağı BilimFest, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT’ı ziyaretçilerle buluşturacak. PUSAT, TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi alt sistemlerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 hafif sınıf zırhlı taktik aracıdır. Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilirken ayrıca yeni varyantları kısa süre içerisinde geliştirilip üretiyor.