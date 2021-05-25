Yerleşik Danimarkalılar Alanya’dan memnun

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Danimarka’nın Alanya Fahri Konsolosu Metin Atalay’ın davetlisi olarak ilçeye gelen Danimarka Türkiye Büyükelçisi Danny Annan’ı makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Annan, “ Alanya’da 362 Danimarka vatandaşı yaşıyor. Danimarka halkı çok memnun” dedi.

Danimarka Türkiye Büyükelçisi Danny Annan, Alanya’da yaşayan Danimarkalılar adına kentte sağlanan huzur ve güvenlik için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti. Büyükelçi Annan, “Şehrinizde ikamet eden 362 Danimarkalı var. Alanya’nın denizi ve güneşi ile şehir hayatından çok memnunlar. Onlar adına hizmetleriniz için size teşekkür ediyorum” dedi.

Annan: “Yerleşik Danimarkalılar çok mutlu”

Alanya ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükelçi Danny Annan, “Alanya Belediyesi’ne ve tabi siz değerli Belediye Başkanı’na bu kente verdiğiniz hizmetler adına teşekkür etmek istiyorum. Şehrinizde 4363 mülk sahibi 362 Danimarka vatandaşı yaşıyor ve hepsi çok mutlu. Alanya Fahri Konsolosu Metin Atalay ile Şehir yönetiminin uyum içinde çalışmasından Danimarka halkı çok memnun” dedi.

“Danimarkalı komşularımızla birlikte yaşamaktan mutluyuz”

Danimarka Türkiye Büyükelçisi Danny Annan ve Alanya Fahri Konsolosu Metin Atalay’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’mız deniz kum güneşten ibaret değil. Burada huzur ve mutlu bir şekilde bir arada yaşamayı başaran çok dilli, çok dinli ve çok medeniyetli bir toplumdan bahsediyoruz. Şehrimiz güvenliği, doğal ve tarihi güzellikleri, kazandırdığımız hizmetlerle Türkiye’nin gözbebeği diyebiliriz. Danimarkalı komşularımız da tıpkı diğer yerleşik yabancı dostlarımız gibi huzur içerisinde burada hayatlarını idame ediyorlar” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükelçi Danny Annan’a ziyaretin anısına ‘Sevgi Taşı’ hediyesi takdim etti.