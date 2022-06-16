2020 yılında VAHA programı ile Antalya Kültür Sanat ve Kültür Rotaları Derneği işbirliğiyle oluşan ve bu sene uluslararası ortaklarla devam eden VOYN! Kültür Topluluğu’nun sergisi “Yerel Harikalar Dolabı” AKS Kaleiçi Evi’nde açıldı.

“Yerel Harikalar Dolabı” sergisi, Antalya ve çevresindeki, özellikle kırsal bölgede yer alan kültür ve tabiat varlıklarının peşine, sanatsal bir ifade yoluyla düşmeyi amaçlıyor. Sergide yer alan objelerin arasında, geçmişten günümüze dek sürdürülen yerel zanaatlar, elle hasadın yapıldığı dönemden kalan yavaş tarım aletleri gibi somut kültür varlıklarının yanı sıra, bölgemizdeki sistematik ve ekolojik yıkıma karşı direnen aktivistlerin direniş öyküleri; ya da kilometrelerce uzaktan Likya Yolu’nu yürümeye gelmiş yürüyüşçülerin izlerini metaforik anlamda temsil eden, tasarlanmış hazır nesneler, sanat eserleri ve bir adet ses peyzajı bulunuyor.

Gezici sergiye dönüşecek

Sergideki objeler bir “yerel harikalar dolabı”nda izleyiciyle buluşuyor. Yapısı itibariyle klasik bir sergiden ayrılan ve bir hazine sandığını andıran bu sergileme yöntemi, izleyiciyi kendi başına keşfetmeye ve objelerle bir etkileşim kurmaya davet ediyor. Dolap, ilerleyen günlerde Likya Yolu üzerindeki çeşitli köyler de de sergilenerek bir nevi gezici bir sergiye dönüşecek.

Yerel Harikalar Dolabı 21 Haziran tarihine kadar AKS Kaleiçi Evi’nde ziyaret edilebilecek.