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Yenilikçi fikirler INOVATSO’da hayata geçiyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nın “Yenilikçi Fikirler İNOVATSO’da Buluşuyor” sloganıyla başlattığı fikir ve proje yarışmasında destek almaya hak kazanan proje sahipleri, ATSO bünyesinde yer alan inovasyon merkezi İNOVATSO’da çalışmalarına başladı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, fikir ve proje yarışmasını kazanan proje sahiplerini İNOVATSO’da ziyaret edip tebrik etti, projeler hakkında da bilgi aldı.

ANTALYA 09.11.2021, 10:37
Yenilikçi fikirler INOVATSO’da hayata geçiyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nın “Yenilikçi Fikirler İNOVATSO’da Buluşuyor” sloganıyla başlattığı fikir ve proje yarışmasında destek almaya hak kazanan proje sahipleri, ATSO bünyesinde yer alan inovasyon merkezi İNOVATSO’da çalışmalarına başladı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, fikir ve proje yarışmasını kazanan proje sahiplerini İNOVATSO’da ziyaret edip tebrik etti, projeler hakkında da bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çetin, İNOVATSO’nun tüm üyelere, girişimci adaylarına ve öğrencilere açık olduğunu belirtti. Yenilikçi fikir sahiplerinin hayallerini ve projelerini prototipe dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri ekipmanların ve atölyelerin İNOVATSO’da kullanıma sunulduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Antalya 4.0 vizyonu çerçevesinde, yenilikçi ve katma değeri yüksek bölgesel girişimcilik ekosistemini oluşturmak amacıyla kurduğumuz ATSO İnovasyon Merkezimiz, girişimcilerimize, iş fikri sahiplerine destek olmaya devam ediyor” dedi.

“Yenilikçi girişimciler için başlangıç noktası”

İNOVATSO’yu yenilikçi fikirler için bir başlangıç noktası olarak tanımladıklarını kaydeden Başkan Çetin, “ATSO olarak, inovasyon merkezimizin imkanlarını yenilikçi projesi olan girişimcilerimize ücretsiz olarak sunmak için bir proje yarışması düzenledik. Jüri tarafından başarılı bulunan 2 girişimcimiz İNOVATSO’nun açık ofis çalışma alanlarını ve imkanlarını ücretsiz kullanma hakkına sahip oldular. Başarılı bulunan girişimlerden birisi Otonom Güvenlik Projesi Robotu üzerine çalışıyor. Üniversiteden yeni mezun 4 gencimiz, ofis ve dış ortamda otonom devriye atabilen, gece görüşlü kamerası ile insanı algılayabilen, tespit sonrası yer istasyonuna kablosuz haberleşme ile iletebilen bir güvenlik robotunu üretmeyi ve bunları yurtiçi ve yurtdışına satmayı hedefliyorlar. Bu proje TÜBİTAK’tan da şirket kurulum desteği de aldı ve genç girişimcilerimiz şirketlerini kurarak geçtiğimiz cuma günü ATSO üyesi oldular” diye konuştu.

“Yapay zeka destekli sesli seyahat asistanı”

Yapay zeka destekli seyahat asistanından bahseden Çetin, “Başarılı bulunan diğer girişim, “Yapay Zeka Destekli Sesli Seyahat Asistanı Projesi” üzerine çalışıyor. İş modeli kapsamında, tüm otellerin ve acentelerin web sitelerine ve mobil uygulamalarına entegre olabilecek, herhangi bir çağrı merkezi kurulumu olmaksızın sesli ve yazılı hizmetlerini sunabilecek bir sesli seyahat asistanı ve chatbot kurgulanmış durumda. Bu kapsamda seyahat ve konaklama sağlayıcısı oteller ile satış aracısı acenteler arasında herhangi bir teknik ekip barındırma zorunluluğu olmadan seyahat satın alma sürecini tamamen dijitalleştirecek bir yapı oluşturuluyor. Yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanan dijital asistan ile müşteri deneyimleri de analiz edilecek” şeklinde konuştu.

“İNOVATSO, yeni girişimcilere ilham verecek”

Uygulamanın yeni girişimcilere ilham vereceğini söyleyen Çetin, “İNOVATSO’nun yeni girişimcilerine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, girişimcilerimiz inovasyon merkezimizin de kurumsal desteği ile örnek başarı hikayelerine imza atacaklar ve burada ortaya konulan işler yeni girişimcilere ilham verecek. INOVATSO, tüm girişimcilere açık bir platform. Aklında yenilikçi ve uygulanabilir iş fikirleri olan tüm girişimcilerimizi sunulan imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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