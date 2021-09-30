Yenilenen Kafeler Caddesi açılıyor

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokağın yenilenmiş hali ile açılışı 4 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Kepez Belediyesi, Kültür Mahallesi’nde, üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin bulunduğu 3805 Sokak’ı, şık bir tasarımla baştan sona yeniledi. Kafeler Caddesi olarak da bilinen sokak; asfaltı, kaldırımı, kent mobilyaları, ışıklandırması ve peyzajı yenilenerek, daha işlevsel ve estetik hale getirildi. Akdeniz Üniversitesi’ne yürüyüş mesafesindeki Kafeler Caddesi’ndeki yenileme çalışması, bölge sakinlerinin talepleri dikkate alınarak yapıldı.

Kepez Belediyesi, yenileme çalışmasını üniversitede eğitim dönemi başlamadan önce tamamlayarak Kafeler Caddesi’ni, bölge sakinlerinin hizmetine açtı.

“Caddede hareket ve bereket var”

Başkan Hakan Tütüncü de, Kafeler Caddesi’ni, şık bir tasarımla yenilediklerini belirterek, “Şık bir tasarımla baştanbaşa yenilediğimiz Kafeler Caddesi, şimdi ışıl ışıl ve çok hareketli. Gençlerin bu yeni mekanında esnafımız da çok mutlu. Hareket buralara bereket oldu.” açıklamasını yaptı. Tütüncü, caddenin resmi açılış törenini, konserin de yer alacağı bir etkinlikle 4 Ekim Pazartesi günü yapacaklarını duyurdu.

“Caddede neler yapıldı?”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrolünde, 75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir düzenleme yapılıyor. Düzenleme kapsamında kaldırım ve yol genişlikleri orantılı olarak yeniden düzenlendi. Caddede 3 bin 500 ton sıcak asfalt, 5 bin metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirildi. Kaldırımın yapımında granit küptaş, bazalt plak, bazalt bordür de kullanıldı. Kaldırımlara, araç parkı yapılmaması için dekoratif mantar park taşları konuldu. Girişlerinde rampaların olduğu kaldırım üzerinde kabartmalı görme engelli takip yolu da bulunuyor. Estetik bir görünüm için çöp konteynerleri yer altına alındı. Mevcut ağaçların korunduğu caddeye, 130 adet de yetişmiş portakal ağacı dikildi.

Başkan Hakan Tütüncü, projeyi ortak akılla hayata geçirmek amacıyla bölgedeki esnafla, yaşayanlarla ve mahalle muhtarıyla toplantılar yaptı. Bu toplantılardan sonra esnafın ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda cadde düzenlemesinin projesi hazırlandı.