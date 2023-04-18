Yenilenen Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Antalyalıların hizmetinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı içerisindeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yürüttüğü yenileme çalışması tamamlandı. Yenilenen Kültür Merkezi ilk olarak Köy Enstitülerinin 83. kuruluş yıldönümü anısına düzenlenen Aksu Köy Enstitüsü Resim Sergisi etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent belleğinde önemli yer eden ve uzun süredir atıl durumdaki Karaalioğlu Parkı içerisindeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. Kültür Merkezi, içerisinde ve çevresinde yürütülen tadilat, teknik alt yapı ve peyzaj çalışmaları ile daha modern ve şık bir görünüme kavuştu.

Yenilenen Bülent Ecevit Kültür Merkezi ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Köy Enstitülerinin 83. kuruluş yıldönümü anısına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği işbirliği ile ‘Aksu Köy Enstitüsü’ Resim Sergisi ve ‘Köy Enstitülülerinden Kent Enstitülerine’ konulu konferans gerçekleştirildi. Sergi, 1940 yılında kurulan Aksu Köy Enstitüsü’nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı çalışmaları ve sürdürülen faaliyetleri gösteren fotoğraflardan oluşuyor. Tarihi bir zaman yolculuğuna çıkaran sergi 25 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak. Etkinlikte Prof. Dr. Adil Türkoğlu da ‘Köy Enstitülülerinden Kent Enstitülerine’ konulu bir konferans gerçekleştirdi.

"Anlamlı etkinlik"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi İsmail Oskay, çalışmaları tamamlanan Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin anlamlı bir etkinlik ile yeniden hizmete girdiğini kaydederek, “Daha önceki dönemde atıl durumda bırakılan Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Muhittin Böcek Başkanımızın talimatıyla yenilendi. Merkez bundan sonra birçok etkinliğe ve programa ev sahipliği yapabilecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin ilk etkinliğinin de böyle anlamlı bir etkinlikle ile açılmasını istedik” dedi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, Antalyalıların anılarında unutulmaz yer tutan nikah salonu da yenilendi. Tekrar özel günlere ev sahipliği yapmaya devam edecek nikah salonunda ayrıca kongre ve çalıştaylar da düzenlenebilecek. Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin önemli sanatçılarından ressam, gazeteci-yazar Fikret Otyam’ın adını taşıyacak bir de sanat galerisi yer alacak.

"Yeşil alan yüzde 40 arttırıldı"

Yenileme projesinde kültür merkezi çevresinde peyzaj çalışmalarına ağırlık verildi. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından mevcut yeşil alanlar yüzde 40 arttırıldı. Proje çerçevesinde Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin Beydağları ve Akdeniz manzaralı seyir terası bölümünde de yenileme çalışması yapıldı. Vatandaşların nikah öncesi ve sonrası eşsiz Akdeniz manzarası eşliğinde çay kahve içebilecekleri yemek yiyebilecekleri sosyal alanlar daha modern hale getirildi.