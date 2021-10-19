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Yenigöl’e aile sağlığı merkezi

Antalya’da kent hayatının merkezi olan Muratpaşa’da yaşayıp aile sağlık merkezi olmadığı için çevre ilçelere gitmek zorunda kalan Yenigöl Mahallesi sakinlerinin sıkıntıları sona eriyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında mahalleye kazandırılacak aile sağlık merkezi inşaatında son aşamaya gelindi.

ANTALYA 19.10.2021, 13:16
Yenigöl’e aile sağlığı merkezi

Antalya’da kent hayatının merkezi olan Muratpaşa’da yaşayıp aile sağlık merkezi olmadığı için çevre ilçelere gitmek zorunda kalan Yenigöl Mahallesi sakinlerinin sıkıntıları sona eriyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında mahalleye kazandırılacak aile sağlık merkezi inşaatında son aşamaya gelindi.

Yenigöl Mahallesi, Antalya’nın hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkeziyle kent hayatının merkezi olan Muratpaşa’nın Aksu ilçe sınırında yer alıyor. Aynı zamanda Antalya Havalimanı’na da komşu olan yaklaşık bin 500 nüfuslu mahallenin sakinleri, aile sağlık merkezi olmadığı için çevre ilçelere gitmek zorunda kalıyor. İkametgahları Muratpaşa olmasına rağmen başka bir ilçedeki aile hekimine bağlı olan mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntı çok kısa bir süre sonra çözülüyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında, imar planlarında park içinde kalan bir binada yenileme çalışmaları başladı. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalar artık son aşamaya geldi.

Mahalle Muhtarı Sema Özen, mahallesinin böyle bir hizmeti uzun yıllardır beklediğini söyledi. Bir aile sağlık merkezlerinin olmamasını uzun yıllardır mahalle sakinleri tarafından da dile getirildiğini belirten Özen, “Biz Muratpaşa’yız ama vatandaş Kepez’e bağlı bir sağlık ocağında hizmetini alıyordu. Şimdi Başkanımız bize böyle bir güzellik yaptı. İnşallah en kısa sürede açılışı yapılacak. Mahalle olarak sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

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