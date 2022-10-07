Yeniden ATSO Başkanı Seçilen Çetin: "140 yıllık çınarın bayrağını daha yukarıya taşıyacağız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Davut Çetin, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Antalya’nın en önemli sivil toplum kuruluşu olan 140 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarı çıkarmak için tüm Antalya’ya söz veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde yine tüm sektörlerimizi, Antalya ekonomisini, kent kültürünü, sanatını, estetiğini ve kente dair her şeyi ATSO olarak destekleyeceğiz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) 1 Ekim’de Meslek Komitesi seçimleri ile başlayan seçim süreci Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu’nun seçimleriyle devam etti.

ATSO seçimlerine Kırmızı listeyle giren mevcut Başkan Davut Çetin aldığı 59 oy ile yeniden göreve seçilirken, Mavi listeyle seçime giren Ali Bahar 58 oy aldı.

"ATSO’nun bayrağını daha yukarıya çıkaracağız"

Seçimin ardından ilk açıklamasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "1 Ekim’de başlayarak bugün sona eren seçim sürecimizin ardından beni tekrar başkanlık görevine seçen herkese teşekkür ediyorum. Antalya’nın en önemli sivil toplum kuruluşu olan 140 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarı çıkarmak için tüm Antalya’ya söz veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde yine tüm sektörlerimizi, Antalya ekonomisini, kent kültürünü, sanatını, estetiğini ve kente dair her şeyi ATSO olarak destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

ATSO seçimleri 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak Meclis Başkanlık Divanı seçimleri ve komisyon seçimleriyle sona erecek.

Mevcut Başkan Davut Çetin’in kazandığı seçimler sonrası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:" Süleyman Özer, Ayhan Yıldırım, Osman Çoban, Selçuk Salih Yılmaz, Kenan Çelik, Atila Uğur, Mücahit Turgut Hüseyin Sarı, Mehmet Dikmen, Yusuf Hacısüleyman"