Yeni Prestij Caddesi’ne Zakkum ekildi

Alanya Belediyesi, geçtiğimiz hafta sıcak asfaltını tamamlayarak hizmete açtığı Sugözü ve Stat Caddeleri’ni kapsayan yeni Prestij Caddesi’ndeki orta refüjü zakkum çiçekleri ile donattı. Başkan Yücel, “Trafiği rahatlatmak için çift yön olarak hizmete sunduğumuz cadde, Alanya’nın en önemli giriş ve çıkış noktası oldu. Caddenin önemine uygun olarak en güzel şekilde peyzajını yapıyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla Sugözü ve Stat Caddeleri’ni içine alan yeni Prestij Caddesi’nde peyzaj çalışmaları sürüyor. Cadde üzerinde bulunan orta refüjler zakkum (Nerium oleander) çiçekleri ile donatılıyor. Çift yön olarak yeniden düzenlenerek hizmete açılan yeni Prestij Caddesi, şehre en önemli giriş ve çıkış noktası oldu. Orta refüjde yürütülen peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının kaldırımlarda da devam edeceğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Caddenin prestijine uygun olarak ağaçlandırmasını ve peyzajını yapıyoruz. Turizm kenti Alanya’ya yakışır şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.