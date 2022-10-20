Yeleme Mahallesi’nin 18 yıllık yol hasretini sona eriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yolları program çerçevesinde bir bir konforlu hale getiriyor. Büyükşehir ekipleri, Korkuteli ilçesine bağlı Yeleme Mahallesi grup yolunu yenileyerek 18 yıllık hasreti sona erdiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, 6 kilometrelik Yeleme (Başpınar)-Varsak Yaylası Grup Yolu’nu zamanla deforme olduğu için greyder ile söküyor. Yağmur suyunun yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler, mevcut büz ağızlarını ve şarampolleri de temizliyor. Bölgeye kurulan konkasörden kamyonlarla dolgu malzemesi getiren ekipler, grup yoluna sererek silindir ile sıkıştırıyor. Ekipler uzun ömürlü ve konforlu bir yol olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yol yükseltiliyor

Yolda en son çalışmanın 18 yıl önce yapıldığını söyleyen Yeleme Mahalle Muhtarı Musa Tat, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Muhtar Tat, “Yaklaşık 18 yıl önce böyle bir çalışma olmuştu şimdi yenisi yapılıyor. Biz bu hizmetten çok memnunuz. Hem vatandaşlarımız hem biz yıllardır bu yolun sıkıntısını çekiyorduk. Yolumuz ağır vasıtaların geçiş noktası olduğu için çok engebeli ve bozuktu. Her sene onarım yapılmasına rağmen sıkıntı yaşıyorduk. Yol seviyesi düşük, tarlalar su alıyordu. Arabalarımız sık sık arıza yapıyor, amortisör patlıyor, fren arızası çıkıyordu. Yol şimdi hem yükseltiliyor hem de kullanılan malzeme kaliteli. Bu çalışmadan sonra hepimizin rahata ereceğine inanıyorum” dedi.