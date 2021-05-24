Yaz dönemi bisiklet sürüş eğitimleri başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin hem bir ulaşım aracı olarak hem de spor amaçlı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için mahallelerde düzenlendiği bisiklet sürüş eğitimlerinde yaz dönemi başladı. Yeşilbahçe Mahallesi’nden başlayan yeni dönem 3 Eylül’de Üçgen ve Memurevleri’nde sona erecek.

Muratpaşa Belediyesi, genç-yaşlı kadın-erkek herkesin rahatlıkla kullanabildiği, bisikletin kullanımı yaygınlaştırmak için 2016’da başladığı temel bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor. Bugüne kadar bine yakın ilçe sakini Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz kurslarıyla iki tekerlekli özgürlüğün keyfini yaşamaya başladı.

Hem ulaşım aracı olarak hem de spor amaçlı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan eğitimlerde yaz dönemi Yeşilbahçe Mahallesi’nde başladı. Her mahallede 2 haftalık dönemler halinde düzenlenen kurslar 3 Eylül’de sona erecek. Yetişkinlere yönelik kurs, hafta için her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ders olarak gerçekleştiriliyor. Yeşilbahçe’de 4 Haziran’da sona erecek eğitimin ardından Güzeloba, Şirinyalı, Haşimişcan, Meltem, Bahçelievler, Üçgen ve Memurevleri mahallelerinde devam edecek. Kursa katılmak isteyen 16 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinleri, belediyenin internet sitesi ve muhtarlıklardan kayıt yaptırabilecek.