Yayla yollarında yoğun mesai

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte vatandaşların yaylalara rahat ulaşımı için yayla yollarında yoğun bir mesai harcıyor.

Antalya’da havaların ısınması ve okulların tatil olmasıyla birlikte yayla göçleri hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların yaylalarına daha rahat gidebilmeleri için kırsal mahalle ve yayla yollarındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar çerçevesinde Alanya’nın Konya sınırındaki yaylalarında ve Akseki Süleymaniye Mahallesi’nin Hadım Yaylası yolunda bakım onarım çalışması yapılıyor.

Alanya yayla yollarına bakım

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Alanya’nın Konya sınırındaki Barcın ve Küçüklü yaylalarında yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Taşatan Yolu ve Keşbeleni Yaylaları ile Bayır Mahallesi’nde ise çalışmalar tamamlandı. İshaklı Mahallesi’nde de yağmur giderleri açılırken, yol kenarındaki çalı ve otlar temizlendi.

Akseki’de bakım-onarım

Akseki’de ise yaylalara göç eden vatandaşların sıklıkla kullandığı Hadım Yaylası yolu güvenli hale getiriliyor. Akseki Süleymaniye Mahallesi ve Seydişehir arasında vatandaşların aktif olarak kullanmakta olduğu asfalt bağlantı yolunun Konya sınırına kadar olan bölümünde de bakım, onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.